Van 't Schip na puntenverlies van Ajax in slotfase: "Van dit seizoen word je als supporter niet blij"

Opnieuw ging het in de slotfase van een wedstrijd mis voor Ajax. Na een flater in de blessuretijd van Diant Ramaj wist Go Ahead Eagles de gelijkmaker te scoren. Dat allemaal na een hectische week rond de inmiddels op non-actief gestelde directeur Alex Kroes en nog met de Klassieker voor de deur. John van 't Schip is duidelijk: "Het is een seizoen waar je als Ajax-supporter niet heel blij van wordt"

Nadat Anton Gaaei met een poeier de 1-0 voor Ajax op het scorebord toverde, leken de Amsterdammers 90 minuten lang de overwinning binnen te slepen. Maar na een fout van Ramaj in de blessuretijd wist oud-Ajacied Bas Kuipers de gelijkmaker binnen te schieten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Ajax in de slotfase van de wedstrijd de punten uit handen geeft. "De wedstrijden tegen Almere City, PEC Zwolle, Fortuna Sittard en NEC", zijn een aantal wedstrijden die Van 't Schip opnoemt waarin Ajax op het laatst de punten verspeelde. Volgens de oefenmeester heeft het te maken met dat de Amsterdammers de opgevoerde druk dan niet aankunnen. "We zijn zelf niet effectief genoeg en hebben ook niet de power en kwaliteit om de wedstrijd controlerend uit te spelen."

Van 't Schip begrijpt de frustratie die Ajax-supporters dit seizoen hebben. "Het is niet een seizoen waar je als Ajax-supporter heel blij van wordt", aldus de oefenmeester. De coach, die aan het einde van het seizoen gaat worden vervangen, is van mening dat de kwaliteit van het elftal omhoog moet. "De komende periode moeten er versterkingen komen die het elftal beter gaan maken."

Alex Kroes

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd ging Van 't Schip ook nog even in op de non-actiefstelling van algemeen directeur Alex Kroes. "Er was ongeloof toen ik het hoorde, maar je moet ook weer verder tot de orde van de dag. We hebben een uur later gewoon getraind en hebben dat gisteren ook gedaan." Van 't Schip vindt dat hoe hij over de situatie denkt niet belangrijk is, maar 'het is niet goed voor de club'.

Na deze doordeweekse speelronde staat zondag de Klassieker op het programma. De aftrap in Rotterdam is om 14.30 uur.