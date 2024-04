Tot hoe ver kun je Ajax-fans tergen? Kale, Kokkie en clubwatcher Sammie: "Het is tijd voor revolutie"

Een beetje Ajaxsupporter durft dit seizoen nérgens meer op te hopen. Heb je met Alex Kroes net een veelbelovende directeur binnengehaald, staat hij binnen twee weken alweer op straat. Maakt Anton Gaaei tegen Go Ahead Eagles een prachtgoal, geeft Ajax in blessuretijd de winst uit handen. En: treedt Michael van Praag op tegen een directeur die de regels niet nauw lijkt te nemen, blijkt vandaag dat hij zelf in de fout is gegaan met aandelen.