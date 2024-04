Explosie bij woningen in Zuidoost en West, bewoner naar ziekenhuis

Afgelopen nacht zijn er twee explosies geweest in de stad. Dat gebeurde in Zuidoost en in West.

In Zuidoost was er rond 00.45 uur een harde knal te horen in de Charlotte Brontéstraat. Door de explosie ontstond er brand, maar die wisten buurtbewoners te bestrijden met een schuimblusser. De brandweer kwam langs en heeft de portiekwoning gecontroleerd. Ambulancepersoneel heeft een aantal bewoners onderzocht. Een van hen is met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet voor het eerst dat er in de Charlotte Brontéstraat explosieven afgaan. In september was het in een week drie keer raak.

In West was het even voor 3.00 uur raak op de Oostzaanstraat. De ingang van de woning raakte beschadigd bij de explosie. De brandweer werd opgeroepen voor controle.