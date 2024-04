Jazzcafé The Cotton Club moet stil zijn na klacht buurman: zaterdagavond geluidsprotest

Het is misschien wel de bekendste plek in de stad waar nog volop jazzmuziek wordt gespeeld: Café The Cotton Club op de Nieuwmarkt. Nog wel: want vanavond is de laatste keer dat het mag. Volgens de gemeente overschrijdt het café namelijk de geluidsnormen. Het café gaat morgenavond na 19.00 uur toch door met een geluidsprotest om aandacht te vragen voor de kwestie.

De geschiedenis van The Cotton Club gaat terug tot de vroege jaren van de vorige eeuw. De club is opgericht in de roerige jaren 20, een periode van culturele bloei en sociale verandering. Het is geïnspireerd op de iconische Cotton Club in Harlem, New York. In de jaren die volgden werd het een broedplaats van verschillende jazzmuzikanten en vooral muzikale vernieuwing. Het verwelkomde zelfs beroemde artiesten zoals Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington en vele anderen, die allemaal hebben bijgedragen aan de legendarische status van de club.

The Cotton Club heeft meerdere momenten gehad waar de jazz dreigde te verdwijnen. Van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan het moment dat een nieuwe eigenaar er een toeristentent van wilde maken. Einde van live muziek? En dat dreigt nu dus weer. De geluidswaarde van de jazzmuziek die elke zaterdag te horen is, blijkt namelijk te hoog. De gemeente deed 10 februari een meting, die onder de limiet van 35 dB leek te komen. Omdat de meting tijdens de op- en afbouw van de nabijgelegen markt werd gedaan, moest deze nog gecorrigeerd worden en viel die alsnog te hoog uit: 39,9 dB.

De meting lijkt de laatste noot te zijn van de livemuziek in de zaak. De gemeente legt nu namelijk een dwangsom op van 2500 euro voor elke keer dat er toch live muziek wordt gespeeld. Volgens muzikant en woordvoerder van het protest Jelle Oortman Gerlings dreigt daarmee de ziel van de club te verdwijnen: "Dit café is natuurlijk verweven met levende muziek." Hij benadrukt dat geluidsoverlast makkelijk plaatsvindt in de oude panden rondom de Waag. "Deze panden zijn net schoenendozen, zo dun zijn de muren. Isoleren kost onwijs veel geld." Jazz-protest De laatste noot is wat Oortman Gerlings betreft nog niet gespeeld. Hij organiseert zaterdagavond een jazz-protest om de aandacht te vestigen op hoe belangrijk de live-muziek is voor de buurt. "Bewoners komen hier samen op zaterdagmiddag om met elkaar naar goede muziek te luisteren." Het protest is dan ook niet bedoeld om de (klagende) buren te belemmeren. Dat de muziek hard kan zijn weet hij namelijk. "Met de nieuwe eigenaar is het contact met de buurt verloren geraakt en dat moet hersteld worden." Zonder de jazz zal dat echter niet lukken. Dat is namelijk de verbindende noot.