Pad bij Elzenhagen Zuid afgesloten: "We gaan kabels en leidingen aanleggen"

Deze week zijn de werkzaamheden gestart op het J.H. Hisgenpad in Noord. Voor fietsers en automobilisten betekent dit dat ze moeten omrijden. In Het Verkeer spreken we omgevingsmanager Willeke Schrama over het werk.

Het J. H. Hisgenpad ligt in Elzenhagen Zuid. Dit is een gebied waar veel nieuwe woningen worden gebouwd. "Het Hisgenpad wordt opgebroken, omdat diensten en bedrijven daar kabels en leidingen aan gaan leggen", vertelt omgevingsmanager Willeke Schrama. "Dit is nodig om de woningen te kunnen voorzien van water en elektra." De buurt zal last hebben van de werkzaamheden. "Zoals het opheffen van de parkeerplekken en de bereikbaarheid van de voorzieningen aan het Hisgenpad", geeft Schrama aan.

Vlakbij het afgesloten pad ligt een basisschool. "We vragen aan de ouders die hun kinderen wegbrengen om de auto bij de atletiekbaan te parkeren. Vanuit hier kunnen ze dan lopend langs het werk hun kinderen naar de kindercampus brengen en ophalen", vertelt Schrama.

"Zo is het leven" Student uit de buurt

"Ze moeten dit waarschijnlijk doen voor de woningen", vertelt een student uit de buurt. "Zo is het leven." Voor anderen zorgen de werkzaamheden voor iets meer overlast. "Ik ben nu niet goed te bereiken met de auto", vertelt een buurtbewoner.

Gevolgen voor het verkeer Voetgangers kunnen langs het werk lopen. Al het overige verkeer moet gebruik maken van de omleidingsroute via de Nieuwe Purmerweg en de Buikslotermeerdijk. "Belangrijk om aan te geven is dat de route naar de 'Nieuwe Noorder' begraafplaats momenteel verloopt via Elzenhagen-Noord", vertelt Schrama. "De Nieuwe Noorder is nu bereikbaar via de Elzenhagensingel,

de Eeuwige Jeugdlaan en de G.J. Scheurleerweg." De werkzaamheden duren tot november 2024.