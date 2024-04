West nl Snelle fietsers voor het eerst de rijbaan op in West: "We denken dat het veilig kan"

Fietsers die harder dan 20 kilometer per uur rijden mogen sinds vandaag op de Bilderdijkstraat en de Eerste Constantijn Huygensstraat in West de rijbaan op. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) deed het vanochtend ook. "Het fietst hier gewoon heerlijk."

Van der Horst zegt dat sommige fietsers zich niet meer veilig voelen op het fietspad door bijvoorbeeld hard rijdende bakfietsen. Ook is dit fietspad vrij smal en rijden er regelmatig grote aantallen fietsers. "In de spits is het hier echt mega-druk", legt ze uit. "En mensen zitten elkaar echt enorm in de weg."

De Eerste Constantijn Huygensstraat AT5

De Eerste Constantijn Huygensstraat AT5

De Eerste Constantijn Huygensstraat AT5

De Eerste Constantijn Huygensstraat AT5

De Eerste Constantijn Huygensstraat AT5 Volgende

Met borden en deze blauwe vlakken wordt aangegeven waar de fietsers de rijbaan op mogen, maar druk is het daar vanochtend nog niet. "Als het druk is ga ik er wel rijden", zegt een fietser met een elektrische fiets. Een meisje op een fatbike is minder enthousiast. "Als ik harder mag rijden ga ik het wel doen, ja. Maar als ik nog steeds 25 mag, dan blijf ik gewoon op het fietspad." De proef duurt drie maanden en in die tijd bekijkt de gemeente hoeveel fietsers er de rijbaan op gaan, hoe ze daar met het andere verkeer mengen en vooral of het veiliger op het fietspad wordt. Ook wordt weggebruikers gevraagd naar hun ervaringen.

Quote "Kan dit veilig genoeg? En dan kunnen we het op meerdere plekken in Amsterdam ook gaan doen" Melanie van der Horst - wethouder Verkeer

"We denken allemaal dat het op deze manier veilig kan", zegt Van der Horst. "We hebben ook met duidelijke strepen en verf aangegeven dat het gebeurt. En dat is echt iets dat we moeten toetsen. Kan dit veilig genoeg? En dan kunnen we het op meerdere plekken in Amsterdam ook gaan doen. " Aan het eind van het jaar worden de resultaten bekend gemaakt.