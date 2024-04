Verhuurder moet van rechter tienduizenden euro's aan servicekosten terugbetalen

Een verhuurder van een appartementencomplex aan de Spaklerweg in Overamstel moet in totaal 57.937 euro terugbetalen aan 48 (oud-) bewoners. De huurders spanden een rechtszaak aan omdat de servicekosten in hun ogen onterecht waren geïncasseerd.

De bewoners betalen maandelijks 955 euro aan de verhuurder, waarvan 95 euro bestaat uit servicekosten en nog eens 55 euro voor zogenoemde membershipkosten.

Van die membershipkosten werden verschillende activiteiten voor de huurders betaald. "Het idee ervan is heel nobel", zegt advocaat Jennifer Alspeer, die samen met Paula Sie de huurders bijstond, "Maar in Nederland mag je zulke kosten niet in het huurcontract opnemen."

Servicekosten opnemen in het huurcontract mag wel, maar dan moet de huurder wel kunnen aantonen waar de kosten precies voor zijn. Omdat dat in dit geval maar voor een deel van de kosten werd gedaan, oordeelt de rechter dat de verhuurder ook een deel van de servicekosten moet terugbetalen.

In totaal moet er nu dus een bedrag van 57.937 euro terugbetaald worden. In totaal gaat het dus om 57.937 euro, gemiddeld zo'n 1200 euro per huurder.

De bewoners huurden allemaal van The Cohesion, dat aan de Spaklerweg in totaal zo'n 212 zogenoemde 'micro-appartementen' verhuurt. Het bedrijf heeft ook drie locaties in Nieuw West. In Zeeburg wordt op dit moment een vijfde locatie gebouwd.