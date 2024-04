Damsko aflevering 33: lezen & redigeren

In aflevering 33 van Damsko gaat het over opperste concentratie. Zowel tijdens het lezen in de klas, het proberen te filteren van fouten uit een menukaart of tijdens het spelen van een klassiek muziekstuk.

AT5

In de spotlight dit keer Merel van Oosterwijk, zij is juf van groep acht op de basisschool IKC Noordrijk in Noord. Zij heeft eigenhandig een nieuwe leesmethode ontwikkeld, die inmiddels zijn vruchten afwerpt. Hoewel ze zelf vroeger lezen niks vond, lezen haar leerlingen nu met veel plezier én vaker per dag. In de miniserie ‘Gozers’ volgen we negen bewoners van de Rivierenbuurt, die pas geleden gezamenlijk hun stamkroeg kochten om deze zo te behouden voor de buurt. In deze aflevering zien we dat een café runnen met negen man niet altijd rozengeur en maneschijn is. Zowel de nieuwe menukaart afkrijgen als het opknappen van de luifel duurt nu al maanden.

AT5

In de rubriek De Kaart lopen we Londenaar Gordon tegen het lijf. Hij is fagottist bij onder andere het Concertgebouworkest en vertelt dat een van de grootste verschillen in de wereld van de klassieke muziek de rumoerigheid van Nederlands publiek is. Men kucht en proest wat af volgens hem, iets dat in het Verenigd Koninkrijk heel anders is. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.