Meeste mbo'ers krijgen geen stagevergoeding, minister vindt dat dat anders moet

De minister werkt aan een gelijkwaardige positie van mbo, hbo en wo-studenten, ook als het gaat om stages. Hij heeft daarom een aantal onderzoeken laten doen naar stages in het hele vervolgonderwijs.

In het hbo ontvangt driekwart van de studenten een stagevergoeding. In het wo geldt dat voor 65 procent van de studenten die een stage volgen als onderdeel van het studieprogramma, terwijl dat in het mbo 41 procent is.

Verder zijn er ook grote verschillen tussen studenten. Mbo-studenten ontvangen maandelijks tussen de 212 en 500 euro (maar veelal minder dan 400 euro), terwijl hbo- en wo-studenten tussen de 225 en 550 euro per maand krijgen (met bijvoorbeeld voor wo-studenten vaak een bedrag van 400 of 550 euro).

Passende stagevergoeding

Dijkgraaf: "Iedere student verdient een positieve eerste kennismaking met de arbeidsmarkt, daar hoort een passende stagevergoeding bij. Dat staat voor mij als een paal boven water. Helaas laten de onderzoeken zien dat dit lang nog niet overal het geval is. Het ontbreken van een vergoeding of een cao-afspraak, de verschillen tussen studenten - dat moet echt anders. Daar werk ik hard aan."

Dijkgraaf wil samen met demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) dat er een landelijke stagevergoedingsregeling komt. De gemeente, scholen en veertig bedrijven ondertekenden begin deze maand het Stagepact MBO, waarmee ook wordt gepleit voor een passende stage met goede begeleiding en een eerlijk salaris.