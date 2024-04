Stad nl Myriam Mater en Norman van Gom over hun lintje: "Ik ga ermee slapen vanavond!"

Het regende vandaag lintjes in het Concertgebouw. In totaal hebben 43 Amsterdammers vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen van de koning, via burgemeester Halsema. AT5 sprak er twee: radiomaker Norman van Gom en de 92-jarige Myriam Mater, die kinderen met haar eigen verhaal al jaren leert over de Tweede Wereldoorlog.

Norman van Gom zet zich al bijna veertig jaar in voor Radio Mart; het Amsterdamse, multiculturele radiostation. Geheel volgens de traditie van de lintjesregen, had Van Gom geen idee wat hem vandaag te wachten stond. "Er was mij vertelt dat we naar een nieuwe locatie voor Mart gingen kijken", zegt hij. Het radiostation is sinds afgelopen jaar op zoek naar een nieuwe plek, omdat hun vorige locatie in Zuidoost is gesloopt. Van Gom lacht: "Toen we naar het Concertgebouw gingen dacht ik: zo, een kamertje in dit gebouw lijkt me niet gek!"

Quote "U krijgt waardering voor de manier waarop u maatschappelijke thema's aansnijdt" Burgemeester Halsema over Norman van Gom

Dan wordt hij op het podium geroepen, waar hij eerst wordt toegesproken door de burgemeester. Volgens haar wordt Van Gom niet alleen door zijn luisteraars gewaardeerd door zijn kennis van muziek. "U krijgt ook waardering voor de manier waarop u maatschappelijke thema's in uw uitzendingen aansnijdt", zegt burgemeester Halsema.

AT5

Myriam Mater is sinds vandaag ook lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was negen toen de oorlog uitbrak. Haar vader zat in het verzet en haar Joodse moeder overleefde de oorlog niet. Al jaren praat ze met leerlingen in Amsterdam over haar verhalen. Volgens de burgemeester leert Mater de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en aardig voor elkaar te zijn. "Het zorgt ervoor dat gelijkheid en tolerantie iedere dag aanwezig zijn in deze jonge levens", aldus Halsema.

Quote "U leert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen en aardig voor elkaar te zijn" Burgemeester Halsema over Myriam Mater

Mater zegt dat ze hoopt nog jaren haar verhaal te kunnen vertellen. "Ook al ben ik al heel oud. " Over het lintje zegt ze: "Ik vind het lintje leuk, maar ik vind vooral de mensen die mij hiervoor hebben aangemeld en onderschreven hebben waarom ik dit zou moeten krijgen fantastisch. Daar ben ik zó blij mee."