'Amsterdamse inzameling van afgedankte koelkasten zorgt voor onnodige CO2-uitstoot'

Veel meer dan in andere steden worden in Amsterdam bij het vuil gezette koelkasten op straat gesloopt, waarbij schadelijk koelgas vrijkomt in de atmosfeer. Dat komt door de manier waarop de gemeente het grofvuil ophaalt, waarbij de afgedankte koelkasten op vaste dagen langs de weg wordt gezet.

Daarvoor waarschuwt de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). "Het vrijgekomen gas per koelkast staat gelijk aan een CO2-uitstoot vergelijkbaar met het afleggen van 2.400 kilometer met de auto", aldus de stichting. "Jaarlijks komt dit neer op 50 keer met een auto de aarde rond."

De compressorpotten van de koelkasten worden illegaal verwijderd om als schroot verkocht te worden. Dit komt in Amsterdam vier keer vaker voor dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van OPEN. De stichting pleit voor een sterkere samenwerking tussen grote steden, zeker omdat dit in bijvoorbeeld Rotterdam vele malen beter gaat.

Niet meer op vaste dagen

De gemeente laat weten al bezig te zijn om het ophalen van grof afval anders te gaan regelen. Niet meer op vaste dagen, maar in de gehele stad op afspraak. "Ook witgoed wordt dan apart ingezameld op de afgesproken tijd en plaats. Verder willen we bewoners stimuleren om meer spullen zelf naar een Recyclepunt van de gemeente te brengen in plaats van het op straat zetten als afval. Dit draagt bij aan een verbetering van deze ongewenste situatie."

Verder stipt de gemeente aan dat importeurs en producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer. "Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je oude apparaat mee te geven of in te leveren bij de winkel als je een nieuw apparaat koopt."