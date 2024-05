Van 0 naar 6 stoplichten: fietstunnel bij Amstel Hotel twee maanden dicht door werkzaamheden

Wie door de fietstunnel onder de Torontobrug bij het Amstel Hotel fietst heeft het misschien niet eens door, maar door de tunnel ga je ook over een klein bruggetje. Die Tulpbrug is samen met de rest van de tunnel is vanaf maandag voor twee maanden dicht vanwege een grote opknapbeurt. Voor fietsers en scooters betekent het dat ze een stuk moeten omfietsen.