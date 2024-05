Trein en perrons op Centraal Station ontruimd vanwege verdachte koffer

Op Centraal Station is vanavond een trein ontruimd vanwege een onbeheerde koffer die was achtergelaten. Een passagier liet de hulpdiensten weten dat er op Schiphol een man was uitgestapt zonder de koffer die hij bij zich had mee te nemen. Inmiddels is de trein onderzocht, er is geen koffer gevonden. De perrons zijn weer toegankelijk voor reizigers.