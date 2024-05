Een deel van de campus op Roeterseiland werd sinds gistermiddag met tenten en barricades bezet door pro-Palestijnse demonstranten. De UvA willigde hun eis, het stoppen van economische en academische samenwerkingen met Israël, niet in. Daarom vertrokken ze niet van het terrein. De politie ging 's nachts over tot ontruiming. In deze video zie je hoe alles gister van begin tot eind verliep.