Eervolle Europese plaquette prijkt aan de gevel van Museum Ons' Lieve Heer op Solder

Museum Ons' Lieve Heer op Solder is dit jaar uitgeroepen tot Europees Erfgoed. En dat is bijzonder, want dat komt niet zo vaak voor. Slechts vier andere Nederlandse locaties gingen het museum voor, waaronder Kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag. "Eervol dat dit museum deze erkenning krijgt."

Het museum vertelt het verhaal van een schuilkerk die in de 17e eeuw gebouwd werd op de bovenste drie verdiepingen van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal. De zolder werd na de Reformatie gebruikt als schuilkerk voor katholieken. Hun kerkdiensten werden in die tijd gedoogd in Amsterdam, maar de gebedshuizen mochten van buitenaf niet herkenbaar zijn. "Je kunt hier echt voelen en ervaren hoe het er aan toeging in de 17e eeuw. Wat het betekent als je achter gesloten deuren moet blijven", vertelt Birgit Büchner.

Ook staatssecretaris voor cultuur Fleur Gräper-van Koolwijk is aanwezig bij de onthulling van de plaquette. Ze begrijpt de erkenning vanuit Europa. "Dit museum is bij uitstek een mooi voorbeeld van hoe we omgaan met religieuze verschillen. Hoe we langzamerhand naar onze huidige samenleving zijn gekomen", vertelt ze.