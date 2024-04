Museum Ons' Lieve Heer op Solder uitgeroepen tot Europees erfgoed

Een van de oudste musea in het hart van onze stad, Ons' Lieve Heer op Solder is erkend als Europees erfgoed. De zeventiende-eeuwse schuilkerk werd in maart vorig jaar al voorgedragen als kandidaat voor dit Europese label, maar kreeg de officiële titel vandaag toegekend.

Ons' Lieve Heer op Solder is een oude katholieke kerk die in de 17e eeuw gebouwd werd op de bovenste drie verdiepingen van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal. Het museum diende als schuilkerk waar katholieken terechtkonden toen hun missen niet meer in de openbaarheid mochten plaatsvinden.

Het label dat aan het museum is toegekend staat voor 'het vergroten van het wederzijdse begrip tussen Europese burgers'. Daarnaast zou het Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed.

Symbolische waarde

Het Europees Erfgoedlabel (European Heritage Label) wordt toegekend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Een voorwaarde is dat de locaties een bijzondere rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij Europese integratie.

In Nederland hebben Kamp Westerbork, het Vredespaleis, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid het Europees Erfgoedlabel. Sinds vandaag is Ons' Lieve Heer op Solder nu de vijfde locatie in Nederland. Elke twee jaar worden nieuwe erfgoedlocaties geselecteerd voor het label.

Behoud museum

Opmerkelijk is dat het museum in 2020 door een subsidiestop vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) nog bijna de deuren moest sluiten. Een petitie - die meer dan 13.000 keer werd ondertekend - werd opgezet om het museum te redden en aan wethouder Touria Meliani overhandigd. De gemeente wilde de sluiting hoe dan ook voorkomen en stelde in augustus 2020 extra geld beschikbaar.

"Het mooiste is dat we nu zijn opgenomen in het culturele basisinfrastructuur van Amsterdam. Hierdoor zijn we verzekerd van nog vier jaar subsidie en waarschijnlijk langer", vertelde directeur Birgit Büncher van Ons' Lieve Heer op Solder toen aan AT5, nadat zij het goede nieuws had gehoord.