Gemeenteraad verdeeld over aanpak UvA-bezetting: harder optreden of juist de dialoog?

Aankomende vrijdag is er in de Stopera een spoeddebat over de UvA-demonstraties. Grote vraag in de gemeenteraad is: moet er harder worden opgetreden, of is de-escalatie het juiste antwoord op de bezetting? Coalitiepartij GroenLinks vindt dialoog in eerste instantie het belangrijkst, en ook DENK deelt die mening. Maar de VVD vindt ingrijpen noodzakelijk.

"Die barricades zijn een heftig beeld in het straatbeeld. Maandagavond hadden we een heel tentenkamp op Roeterseiland, wat relatief snel is ontruimd met veel politiecapaciteit, wat denk ik ook wel echt nodig was", aldus Wijnants. "Nu is er opnieuw een bezetting, dat is een situatie die niet langer kan voortduren. Daar moet echt snel actie op worden ondernomen. En die demonstranten en barricades moeten worden ontruimd."

Khan: "Als het gaat om die eerste nacht, dan vraag ik me af of het verstandige zet was om de ME in te zetten. Want als je ME inzet, dan moet dat een laatste middel zijn, dan moeten alle andere opties al zijn verkend. Dat is in mijn opinie niet zo. Zeker om 3 uur 's nachts, waarom dan dat tijdstip, want je ziet natuurlijk veel minder in het donker. Daarover heb ik vragen aan de burgemeester. Gisteren is dat niet gebeurd en is besloten om in gesprek te gaan. Dat steun ik van harte."

"Ik denk dat dialoog altijd de juiste weg is", zegt Nadif. "Ik denk dat als je te snel gaat naar repressie, dat je dan alle mogelijke gesprekken onmogelijk maakt. Daarom vind ik dat we dat moeten blijven proberen. Amsterdam is juist de stad waar debat heel erg belangrijk is, laten we dat alsjeblieft waarborgen. En nogmaals: wel veilig."