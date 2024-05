Verdeeldheid onder UvA-docenten over acties: "Bezetten, blokkeren, daar is geen plek voor"

De bezettingen van het Roeterseiland en het Binnengasthuis leiden ook tot spanningen in de docentenkamers van de UvA. Medewerkers zijn verdeeld over hoe de universiteit met de protesten moet omgaan.

Van der Maas vindt dat de demonstranten het verkeerde doelwit hebben uitgekozen. ''De UvA is natuurlijk helemaal geen partij in het conflict. Als er dan allerlei eisen worden gesteld, vind ik dat niet constructief. Bovendien is het natuurlijk niet zo dat als een Nederlandse universiteit zich uitspreekt, dat iets verandert aan de situatie in Gaza.''

Misha Velthuis, docent op het Amsterdam University College op het Science Park van de UvA, denkt daar anders over. ''Ik denk dat de symbolische waarde van een standpunt groot kan zijn. Het gaat niet alles in een keer veranderen, maar als wij als universiteit een breed gedragen positie innemen, denk ik dat dat best impact heeft.''

Velthuis wijst op het feit dat de UvA wel stelling nam tijdens de Black Lives Matter-protesten en de Russische inval in Oekraïne. ''Ik begrijp wel dat studenten dan denken: waarom toen wel en nu niet?''

Volgens Van der Maas is daar een logische verklaring voor. ''Dit is een zaak waarover de UvA enorm verdeeld is. We hebben ook Joodse en Israëlische studenten. Ik zie niet in hoe de UvA een extreme positie kan kiezen."