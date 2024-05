Bruiloften in Stopera verplaatst naar ambtswoning door onrust UvA-demonstraties

Drie koppels die afgelopen vrijdag in de Stopera zouden trouwen, moesten op het laatste moment uitwijken naar een andere locatie. Die dag was er een debat over het politieoptreden bij de UvA-demonstraties en bij Stopera werd volop gedemonstreerd. Om de huwelijken toch in alle rust te kunnen voltrekken, bood de burgemeester haar ambtswoning aan als alternatief. Een unicum; nooit eerder trouwden daar mensen, bevestigt de gemeente aan AT5.

AT5

Ran en Gabriella waren vrijdag van plan om in de Stopera te trouwen. Het Joodse stel had de locatie ver van tevoren uitgekozen. Maar dat verliep toch ineens anders dan verwacht. Door de pro-Palestijnse demonstraties bij gebouwen van de UvA was er op dat moment veel onrust in de stad en bij de Stopera. Burgemeester Halsema besloot daarom op het laatste moment om in totaal drie koppels een andere trouwlocatie aan te bieden: de ambtswoning. Daarmee waren Ran en Gabriella het eerste stel dat op deze locatie mocht trouwen. "We begrijpen de situatie en vinden het heel attent van de burgemeester dat we er op deze manier een mooie dag van konden maken. Ik denk dat ze het zo besloten hebben, zodat we de negatieve sfeer van de demo niet hoefden te herinneren op onze dag", vertelt Ran aan AT5. Stopera Het stel komt uit Zuid en wilde daar in eerste instantie ook trouwen. Toch besloten zij voor de Stopera te gaan, want hier konden zij in plaats van twaalf mensen er twintig uitnodigen. "We hadden een trouwambtenaar uit Weesp en ook voor haar zou dit de eerste keer zijn dat zij een stel in de Stopera zou trouwen", legt Ran uit.

Quote "We kregen te horen dat het toch beter was om de bruiloft, vanwege de onrustige situatie met demonstraties, op een andere plek te houden" Ran - bruidegom

Het huwelijk van Ran en Gabriella zou om 12.30 uur plaatsvinden, maar om 10.00 uur werden zij door de gemeente gebeld dat zij via een andere ingang naar binnen moesten gaan vanwege de protesten die dag. Drie kwartier voor hun bruiloft werden zij opnieuw gebeld met de mededeling dat trouwen in de Stopera niet meer mogelijk was. "We kregen te horen dat het toch beter was om de bruiloft, vanwege de onrustige situaties met demonstraties, op een andere plek te houden. En dat we in de woning van de burgemeester mochten trouwen, dat zij deze voor ons beschikbaar had gesteld."

AT5

De familieleden komen aan bij de ambtswoning, waar Halsema een deel van hen ontvangt en de hand schudt. De bruidegom en de bruid komen net te laat aan. "Halsema moest weg vanwege het spoeddebat, dus ze heeft ons helaas niet meer kunnen feliciteren. Dat begrijpen we zeker, want ze had het druk zat." Balzaal Met ongeveer twintig familieleden kan de ceremonie dan beginnen. En die verliep perfect: "We hebben de negatieve sfeer van die dag niet meegekregen en het was voor ons echt perfect, met mooi weer! Na de ceremonie hebben we nog foto's gemaakt in de tuin van de ambtswoning", blikt Ran terug. "Achteraf hoorden wij dat een deel van de familie, samen met medewerkers van de gemeente en de babs stoelen en een tafel hebben neergezet in de zaal waar we zijn getrouwd. Wij waren op dat moment nog beneden aan het wachten."

Quote "De hond van de burgemeester was ook nog in de woning aanwezig en liep door alles heen, hij staat ook nog op de familiefoto" Ran - bruidegom

Volgens hem was de setting uniek: "De hond van de burgemeester was ook nog in de woning aanwezig en liep door alles heen, hij staat ook op de familiefoto. Het voelde heel persoonlijk, niet alsof we in een zaal waren, maar dat we ook echt in haar huis waren." Het pas getrouwde stel maakt na de trouwerij nog foto's op de grachten en sluit af met een diner met familie. En hoe dat nu voelt, getrouwd zijn? "We zijn heel blij en gelukkig, maar het voelt vooralsnog hetzelfde", lacht Ran.