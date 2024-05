Wie is de in het zwart geklede groep die een ravage aanrichtte op UvA?

Ze zijn verantwoordelijk voor meerdere vernielingen op de UvA: een groep in het zwart geklede personen die kort na de demonstratie van gisteren het gebouw op de Roeterseilandcampus binnendrong. Welk doel de groep daarbij had, blijft onduidelijk. Wel is duidelijk dat politie gisteren een van de vandalen heeft aangehouden.

Het gaat om een 35-jarige man die onder andere de televisies in de centrale hal kapotmaakte. De man werd gisteravond na de demonstraties op de Dam aangehouden, nadat hij werd herkend door agenten. De man zit op dit moment nog vast.

Volgens het College van Bestuur van de UvA liep de groep, kort nadat de demonstratie bij Roeterseiland was afgelopen, het gebouw binnen. "De sfeer sloeg onmiddellijk om", is in een statement van het CvB te lezen. Voorzitter Geert ten Dam vertelt aan de NOS dat de groep uiteindelijk tot de zesde verdieping door wist te dringen. Meerdere medewerkers van de UvA sloegen daarop op de vlucht.

Volgens de UvA barricadeerde de groep alle in- en uitgangen, waaronder de nooduitgangen. Op beelden is daarnaast te zien dat ze televisieschermen kapotslaan. Wie er achter de maskers zitten, blijft onduidelijk, net als het motief. Ook de UvA heeft daar nog geen antwoord op gevonden, laat een woordvoerder van de universiteit weten.

Twijfel bij activisten

Ook onder demonstranten is er veel onduidelijkheid over de groep. Een woordvoerder van Amsterdam Encampment, een van de organisaties die de acties op de UvA initieert, zegt niet te weten wie er achter de zwarte vermommingen zitten. Veel meer dan dat wil de organisatie er niet over kwijt: "Want de schade in de UvA gebouwen valt in het niet bij de gebombardeerde universiteiten in Gaza."