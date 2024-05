UvA-campus Roeterseiland vandaag dicht: "Stiller dan gisteren"

De rust vandaag op en rond bij Roeterseiland staat in groot contrast met de demonstratie en het geweld van gisteren. Naar aanleiding van die protesten en de vernielingen besloot het College van Bestuur de universiteit twee dagen dicht te gooien. Dit omdat de veiligheid voor studenten en medewerkers niet kon worden gegarandeerd. Meerdere mensen kwamen, net als AT5, even een kijkje nemen.

De"walk-out" die gister om 11.00 uur begon als protest tegen de oorlog in Gaza verliep vreedzaam, maar liep uit de hand toen een groep demonstranten het gebouw binnendrong. De groep zette tenten op in de centrale hal en bracht meerdere vernielingen aan. Onder andere door de schade, is de universiteit twee dagen dicht.

"Ik kwam terug om mijn fiets op te halen. Ik was in het conflict beland en ik was nog in het gebouw en niet in staat om mijn fiets op te halen", vertelt een docent. Hij wil verder niet inhoudelijk ingaan op wat er is gebeurd, maar laat wel weten het erg vervelend te vinden dat er zoveel vernield is in het pand. "Ik had het niet verwacht", vertelt hij.