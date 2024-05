Universiteiten stellen protocol op na pro-Palestijnse demonstraties

Universiteiten zijn bezig met het opstellen van een demonstratieprotocol. Dat zegt Jouke de Vries, interim-voorzitter van de Universiteiten van Nederland (UNL), in het tv-programma Buitenhof. Aanleiding voor het protocol zijn de pro-Palestijnse demonstraties in Amsterdam en Utrecht.

Peter-Paul Verbeek, die als rector magnificus van de UvA om de tafel zat tijdens de bezetting van het Binnnengasthuisterrein, zei eerder deze week dat hij voor een deel niet wist wie hij tegenover zich had. Volgens hem had een deel van zijn gesprekspartners gezichtsbedekkende kleding aan tijdens de gesprekken. "Als je bestuurlijke afspraken wil maken, moet je weten met wie je afspraken maakt", reageert De Vries. "Anders krijg je dat niet voor elkaar."

De Vries noemt twee voorbeelden van regels. Zo mag er niet worden overnacht in universiteitsgebouwen en mogen onderhandelingen alleen worden gevoerd met mensen die zich kunnen identificeren. "Dat wordt de lijn."

De Amsterdamse protesten begonnen maandag op de Roeterseilandcampus. De demonstranten eisen onder meer dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) de banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. De Vries zegt in Buitenhof begrip te hebben voor de protesten. "Het conflict is heftig", aldus De Vries. Hij zegt niet te begrijpen dat de demonstraties 'zo moeten escaleren'. "Je ziet dat demonstraties die misschien vreedzaam beginnen, gekaapt worden door andere groepen."

Maandag staat een nieuwe actie gepland op verschillende universiteiten, waaronder op de UvA, waarbij docenten en studenten om 11.00 uur de universiteitsgebouwen uitlopen tijdens een 'walk-out'. Het UvA-bestuur laat in een e-mail aan medewerkers en studenten weten de demonstratie toe te staan 'zolang er vreedzaam gedemonstreerd wordt'. "Hierbij is het nadrukkelijk niet toegestaan een tentenkamp op te slaan of barricades op te werpen", zo staat te lezen.