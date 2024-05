Fietsers massaal de stoep op bij afgesloten tunnel Torontobrug: "Erger me er gruwelijk aan"

"Ik kon niet verder fietsen", verklaart een fietser die ook op de stoep reed. "Ik volgde eigenlijk de fietser voor mij. Ik lette helemaal niet op de bordjes. Want laten we wel wezen, als je de regels moet volgen in Nederland dan kom je helemaal nergens."

Reactie gemeente:

Wij hebben inderdaad ook gezien dat er veel fietsers via de stoep alsnog via de voetgangerstunnel doorreden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en vervelend voor de bewoners. Aan het einde van de middag is gisteren ook de voetgangerstunnel afgezet. We houden nauwlettend in de gaten of dit voldoende is om fietsers direct naar de aangegeven omleiding te bewegen. De werkzaamheden worden vandaag hervat.