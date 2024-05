Onderwijs nl Eindexamens begonnen: "Blij als het weer voorbij is"

Het zweet staat vandaag op het hoofd bij veel vmbo, havo en vwo-leerlingen en dat komt niet alleen door de zomerse temperaturen. De eindexamens zijn namelijk vanmorgen van start gegaan. Leerlingen trapten vandaag af met Grieks en geschiedenis. "Ik ben opgelucht, maar nog steeds gestresst."

De gymzaal in de kelder van het IVKO in de Pijp stroomde vanochtend langzaam vol met mavo-leerlingen die begonnen aan het eerste eindexamen geschiedenis. De leerlingen hebben zich op verschillende manieren voorbereid en zijn best positief. ''Aan het einde van de dag is het gewoon alles wat je al hebt geleerd en alles wat je al weet. Het is meer een uitdaging dat het allemaal bij elkaar zit", vertelt een leerling die de school binnenloopt.

Quote "Ik kijk best blij en dat komt omdat Grieks nu voorbij is" Examenleerling 6-VWO St. Ignatius Gymnasium

Tegelijk met het examen geschiedenis storten 29 vwo-leerlingen op het St. Ignatius Gymnasium in Zuid zich op het eindexamen Grieks. Om kwart voor negen slaan de eindexamenkandidaten nog even het boek open om "misschien nog een extra puntje te kunnen krijgen" en geeft een leerling zijn klasgenoot nog een snelle uitleg over de grotvergelijking van Plato. Na afloop heerst een goede sfeer: "Ik kijk best blij en dat komt omdat Grieks nu voorbij is", vertelt een leerling terwijl hij de gymzaal verlaat. Voor veel leerlingen was de dag nog niet voorbij, zij konden na dit examen direct aan de slag met het maken van het examen biologie.

AT5

De examenperiode is niet alleen spannend voor de leerlingen, ook bij sommige leraren is die voelbaar. "Het is altijd even spannend, net zo spannend voor ons als voor de leerlingen. Nou, voor de leerlingen is het wel iets spannender", geeft de adjunct-directeur van het IVKO toe. De docenten op het St. Ignatius kunnen zich goed inleven in de leerlingen: "Gedurende het jaar gebeurt er van alles en kun je alles herstellen maar tijdens de examenperiode moet alles altijd goed gaan", vertelt de rector van het St. Ignatius. De eindexamens duren nog tot 29 mei. De herkansingen zijn dit jaar tussen 18 en 25 juni.