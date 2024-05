Studenten of ook 'gewelddadige elementen' van buiten: wie zitten er achter UvA-bezettingen?

Volgens burgemeester Halsema niet. ‘’Er was sprake van een groep demonstranten waarvan het vermoeden bestond dat zij geen studenten van de UvA waren’’, schreef ze. Die groep zou uit zijn geweest op confrontatie. Ook de UvA zegt dat de protesten zijn ‘gekaapt door gewelddadige elementen’. Het roept de vraag op wie die ‘elementen’ zijn, en wat hun rol is in de protesten.

Het begon allemaal met een paar pop-up-tentjes op het Roeterseiland. Hoe het eindigde, is bekend: met metershoge barricades van bakstenen en ME’ers met wapenstokken en een shovel. Een dag later werden ook op het Binnengasthuis voor 1,5 miljoen aan vernielingen aangericht. Waren dit diezelfde studenten die eerder gemoedelijk op een grasveldje zaten?

Vast staat dat de bezetting van het Roeterseiland werd georganiseerd door studenten. Op sociale media is te zien dat een wirwar aan actiegroepen van voornamelijk studenten aan de basis van de protesten staat. Groepen met namen als Students for Palestine , Students for Justice in Palestine , Dutch Scholars for Palestine en AUFree Palestine . Die laatste groep organiseerde in maart al de blokkade op het Amsterdam University College, waar zeventien studenten werden gearresteerd.

De voorbereidingen voor de bezetting begonnen zo’n anderhalve maand van tevoren, zegt Hidde Heijnis van de Activistenpartij, de grootste partij in de studentenraad van de UvA, die bij de demonstratie is betrokken. ‘’Waar doen we het, wanneer, hoe zorgen we voor tenten - daar hadden we het over.’’

Heijnis is bij alle protestdagen geweest en heeft de eerste nacht in het tentenkamp op het Roeterseiland overnacht. ''Alles wat we vanaf de tweede dag gezien hebben, was een spontane reactie op het gewelddadige optreden van de UvA en de politie'', zegt hij. Welke organisaties er allemaal bij betrokken zijn, is volgens hem niet zo relevant. ‘’Je staat daar als groep, niet als vertegenwoordiger van een organisatie. We zijn allemaal solidair aan elkaar.’’

Veel demonstranten zeggen iets vergelijkbaars. Het doet er niet toe wie er allemaal meedoet, zolang iedereen maar hetzelfde doel heeft. ‘’Het is voor mij voor negentig procent een mysterie wie achter de protesten zit’’, zegt Stefanie Wels, een Extinction Rebellion-activist die bij alle demonstraties op de UvA is geweest, samen met andere klimaatactivisten kent. Ook Heijnis weet niet precies wie de leiding heeft. ''Het is niet zo dat er een kamertje is met een paar mensen die alles dirigeren.''