Pride vanaf 2025 verder uitgebreid: van twee weken naar een maand

Met ingang van 2025 duurt Pride in de stad een maand. Dat staat in het langverwachte nieuwe Pride-beleid waarvan de gemeente vandaag de hoofdlijnen heeft gepresenteerd. De komende editie duurt net als vorig jaar ruim twee weken, van 1996 tot en met 2022 was dat ruim een week.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De nieuwe Pride-maand start begin juli en duurt tot en met het eerste weekend van augustus, is verder te lezen in de brief van evenementen-wethouder Touria Meliani aan de gemeenteraad. "We vinden het belangrijk om verschillende stemmen de ruimte te geven om een bijdrage te kunnen leveren aan de Pride", noemt Meliani een van de redenen om van twee weken een maand te maken. "Ik vind het goed dat we de tijd hebben genomen voor een zorgvuldig proces en ben trots op de uitkomst", aldus de wethouder verder. En die aanloop naar de nu gepresenteerde plannen was er inderdaad een van de lange adem. Het vorige Pride-beleid dateert uit 2011 en had vooral tot doel om de organisatie van Pride aan één partij te gunnen. In de jaren daarna ontstond er discussie, onder meer over de inhoudelijke invulling van Pride. Onbegrip over en weer De Stichting Pride Amsterdam (SPA), sinds 2014 de vaste organisator van het evenement, zou volgens criticasters te weinig aandacht besteden aan gemarginaliseerde groepen en maatschappelijke misstanden. Meerdere organisaties die het daarmee eens waren verenigden zich vervolgens onder de naam Queer Amsterdam (QA). Sinds 2019 waren er geregeld gesprekken over een nieuw Pride-beleid. SPA en QA werden daar nadrukkelijk bij betrokken. Dat ging lang niet altijd harmonieus en in beide kampen ontstond er meermaals onbegrip over de plannen van de ander.

De Pride Walk in 2022 - Inter Visual Studio / Robby Hiel

Wethouder Meliani had in eerste instantie de ambitie om het nieuwe beleid in het najaar van 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat werd in eerste instantie uitgesteld tot 2023 omdat nog niet alles rond was. Als tussenoplossing werd de organisatie voor de zomer van 2023 toegewezen aan zowel SPA als QA. Als derde partij werd het Andreas Cultuur Fonds betrokken bij de organisatie. Andere veranderingen: het evenement heette voor het eerst Queer & Pride en duurde twee weken. De eerste week, met daarin onder meer de Pride Walk, werd georganiseerd door QA. SPA nam de organisatie van week twee op zich, met daarin de traditionele botenparade door de grachten. Activiteiten nog meer gespreid Eind 2023 maakte de wethouder bekend dat er ook in 2024 nog geen nieuw beleid zou zijn. De voorbereidingen voor het evenement beginnen namelijk altijd al in december en de nieuwe opzet kon voor die tijd nog niet naar de gemeenteraad. De editie van dit jaar, die op 19 juli van start gaat, zal er daarom in grote lijnen hetzelfde uitzien als die van vorig jaar.

WorldPride 2026 In 2026 is Amsterdam voor het eerst het decor van WorldPride. Het is vaak het meestbezochte lhbtiq+-evenement van het jaar. Zo kwamen er in 2019 zo'n vier miljoen mensen naar New York voor WorldPride, dat sinds 2000 elk jaar een andere stad in de wereld aandoet. Wat het nieuwe Pride-beleid betekent voor WorldPride is nog niet duidelijk. In principe vervangt het evenement de reguliere Pride-viering. Op de website van het evenement staat nu nog dat dit gaat duren van 25 juli tot en met 8 augustus.

De evaluatie van de afgelopen editie, heeft er volgens Meliani mede toe geleid dat het evenement vanaf 2025 een maand gaat duren. "In gesprekken met de organisatoren van Queer & Pride 2023 is gesproken over een verdere spreiding van activiteiten in de tijd, zodat er aan de ene kant voldoende ruimte is voor verschillende organisaties om een bijdrage te leveren aan de Pride en hun stem te laten horen en er aan de andere kant niet te veel druk op de uitvoeringsorganisaties (politie, handhaving, brandweer en GHOR) en op de stad ontstaat", aldus Meliani. Verschillende organisatoren In de hele Pride-maand kunnen organisaties die dat willen kleine of grote evenementen organiseren. Organisaties die op een buitenlocatie een evenement met minder dan 2000 bezoekers willen organiseren, moeten minimaal tien weken voor de start van het evenement een vergunning aanvragen. Organisaties die een evenement voor meer dan 2000 bezoekers willen organiseren moeten een vooraankondiging doen, zodat ze kans maken op een plek op de evenementenkalender. De botenparade en een groot deel van de straat- en pleinfeesten vinden zoals altijd plaats in het laatste Pride-weekend, van donderdag tot en met zondag.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Voor het organiseren van de eerste editie van Queer & Pride trok de gemeente vorig jaar acht ton aan subsidie uit. Dat was bijna drie keer zoveel als in 2021. Wat de nieuwe opzet van Pride voor dat bedrag gaat betekenen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er een nieuwe regeling komt met twee verschillende soorten subsidies. Nieuw beleid nog voor de zomer naar de raad Dat is enerzijds een meerjarige subsidie van vier jaar voor de grote evenementen in het slotweekend en kleine evenementen in de week daaraan voorafgaand. Die subsidie gaat naar één partij, zodat die meerdere jaren kan bouwen aan de grootschalige evenementen. Anderzijds komen er jaarlijkse subsidies voor andere evenementen en activiteiten tijdens de Pride-maand. De komende weken werkt het college de nu gepresenteerde contouren van het nieuwe beleid uit tot een officieel beleidskader en een verder uitgewerkte subsidieregeling. Nog voor de zomer zal het definitieve nieuwe beleid aan de gemeenteraad worden voorgelegd, aldus Meliani.