Woningmarkt nl Rondje nieuwe parels op Funda: huis van 2,5 meter breed en 50 meter diep

AT5 was weer eens op pad met dure-huizenexpert Erik Rezelman. Want ja, eens in de zoveel tijd komen de 'pareltjes' op huizenverkoopsite Funda langs. Deze keer gingen we met Rezelman kijken bij woningen op de Bellamystraat en de Prinsengracht, met ieder zo z'n eigen karakter.

We beginnen op de Bellamystraat in West, daar staat op nummer 29A een huis te koop voor ongeveer een miljoen euro. De woning, een voormalig opslagplaats voor marktkramen, heeft opvallende maten. Het huis is smal, slechts 2,5 meter breed, maar wel zo'n 50 meter diep.

AT5

"Is wel handig als we ruzie met elkaar hebben, dan ga jij in de voorkant zitten en ik in de achterkant, dan hoor je elkaar niet", lacht Rezelman. Het huis heeft drie slaapkamers en twee badkamers en is in totaal 130 vierkante meter. Bijzonder is de plattegrond, waar het huis lijkt op een langgerekte gang.

AT5

We fietsen verder naar de Prinsengracht, op een prachtige plek staat daar op nummer 1079G een huis van maar 14 vierkante meter te koop voor 350.000 euro. Dat komt neer op een vraagprijs van 23.333 euro per vierkante meter. Ter vergelijking, een gemiddeld huis in de stad kost tussen de 9.035 en 11.294 euro per vierkante meter. "Dat heb ik nog nooit gezien", aldus Rezelman. "Hoe kun je nu een huis maken van 14 vierkante meter, volledig ingericht, dat kan Ikea nog niet eens", aldus onze durehuizenexpert. Met twee keer een modaal inkomen kun je dit huis net kopen, waar je het dan moet doen met één ruimte. "Je moet naar het café", concludeert Rezelman. "Je kunt er eigenlijk niet wonen, je kunt je spullen niet kwijt. Je kunt er eigenlijk alleen slapen, het is een grote slaapkamer."

AT5