Geld voor brug bijna binnen: "Zou mooi zijn als Den Haag meebetaalt, we zijn wel de hoofdstad"

Het geld voor de eerste brug naar Noord is bijna binnen, maar voor het laatste deel van de totale rekening kijkt Amsterdam toch nog steeds naar Den Haag. Het college reserveert nu al in totaal 220 miljoen euro en de Vervoerregio draagt nog eens 100 miljoen bij. Hoeveel geld er nog extra nodig is, weet wethouder van financiën Hester van Buren (PvdA) nog niet. "We moeten ook nog geld hebben voor de wegen naar de brug. Er wordt nu hard gerekend aan de totale kosten."

Vandaag gaf de wethouder een update over de financiële stand van zaken in Amsterdam. Het gaat goed met de stad, maar de meevallers zijn vooral incidenteel van aard.

"Ik weet niet hoeveel geld we nog nodig hebben. Het zou mooi zijn als Den Haag meebetaalt. We zijn wel de hoofdstad. We hebben voldoende geld gereserveerd, die brug gaat er gewoon komen", zegt Van Buren bij de presentatie van de Voorjaarsnota.

De wethouder vindt een rechtse regering ingewikkeld. "Ik maak me druk om de polarisatie. In Amsterdam proberen we iedereen erbij te laten horen en thuis te laten voelen. Ik betwijfel of dat voor heel Nederland blijft gelden als ik kijk naar het nieuwe kabinet." Dat haar partijgenoot Ronald Plasterk wordt genoemd vindt Van Buren "een verrassende keuze".

Van Buren: "Het is een gekke, rare dag. Ik ben gisteravond ook wat later naar bed gegaan. Ik heb mij nog niet helemaal kunnen verdiepen in het onderhandelingsakkoord. Het heeft zeker denk ik negatieve gevolgen voor Amsterdam. Er is nog niets gedaan aan wat ik kan zien om het gemeentefonds te herstellen: het ravijn. Ik heb echt heel vluchtig gekeken en nog niet gezien hoe ze alles gaan betalen, daar ben ik als wethouder financiën geïnteresseerd in."

Ravijn

Het gaat nu dus financieel goed met Amsterdam, maar volgens Van Buren hangen er nog steeds donkere wolken boven de stad. Er staat nog steeds een verlaging van het gemeentefonds in de financiële boeken van de landelijke politiek. "Zoals het er nu voorstaat hebben we in 2027 een ravijn van veertig miljoen euro, dan moeten we structurele bezuinigingen gaan doorvoeren. Er zijn veel kleine gemeente die echt zware problemen hebben en dan het enige zwembad of buurthuis moeten sluiten."

Of Amsterdam zelf niet wat zuiniger kan zijn? Van Buren: "Als je een vergelijking maakt; het eigen merk cola kopen we natuurlijk al. We zijn al heel structureel bezig om efficiënter te worden. We zijn ook bezig met de bestuursopdracht om een echte verdiepingsslag te maken in de organisatie en ons beleid. We willen ook niet rücksichtslos bezuinigen. Het geld dat we hebben willen we ook aan de juiste dingen uitgeven. We hebben veel uitdagingen in de stad."

Vanwege de meevallers kiest Amsterdam voor investeringen in de stad en niet voor lastenverlaging. "We geven iets terug aan de stad. Je betaalt belasting zodat we dingen voor iedereen kunnen regelen. Mensen willen ook dat er een verbinding is tussen Noord en Oost en goed onderwijs. Als je alleen maar lasten verlaagt, heb je er ook niets aan."