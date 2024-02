Deel oppositie vreest afstel brug over IJ en ringlijn: "Wethouder leeft in droomwereld"

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren, VVD, JA21 en Forum voor Democratie hebben vanmiddag in de Stopera grote vraagtekens gezet bij de uitvoerbaarheid van de plannen voor de brug over het IJ en het sluiten van de metroringlijn. Ze wezen erop dat er nog heel veel geld van het Rijk nodig is.

In december schreef Van der Horst (Vervoer) in deze brief dat er nog 292 miljoen euro voor de zogeheten plan- en realisatiefase voor het sluiten van de Ringlijn nodig is. In de woorden van de wethouder moet het bedrag 'nog gevonden worden'. Dat terwijl er ook nog ruim 125 miljoen euro nodig is voor de brug over het IJ. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol lijkt iets waarschijnlijker. "De conclusie is, geen ringlijn, geen bruggen over het IJ, wel een metro naar Schiphol toe", zei Dave de Vos van de Partij voor de Dieren. "Dat is de conclusie naar de Amsterdammers. En hoe leggen we dit uit? Ik vraag aan de wethouder hoe we dit wel gaan doen."

Brief Melanie van der Horst van 12 december

Hij wees erop dat het Rijk, zoals in bovenstaande tabel uit de brief te zien is, tot nu toe van plan is om 0 euro aan de Ringlijn mee te betalen. Nadat Van der Horst antwoordde dat het wel degelijk om een package deal ging waar de Ringlijn bij zat, reageerde De Vos fel: "Ik moet nu toch echt constateren, dat deze wethouder in een droomwereld leeft. Dit kan toch niet? We kunnen toch niet zeggen, we gaan én een verkenning doen voor de Noord/Zuidlijn. En die gaan we op termijn wel bouwen. En we gaan een verkenning doen voor de bruggen. En die gaan we op termijn wel bouwen. Ja, we hebben nu geen geld gereserveerd, maar dat komt allemaal wel goed."

Quote "Ik ben wel erg ambitieus als het gaat over het openbaar vervoer en over de bruggen in deze stad" Melanie van der Horst, wethouder Vervoer

"Waarvan akte, ik ben wel erg ambitieus als het gaat over het openbaar vervoer en over de bruggen in deze stad en ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven inzetten op al deze projecten", reageerde de wethouder. "Ik denk ook dat het haalbaar is." Ze zei dat een pakket belangrijk is, omdat het Rijk daarom 'al dit geld' voor projecten in de regio Amsterdam wilde uittrekken. Ook zou het Rijk commitment (inzet) voor de Ringlijn hebben. "Op commitment kan ik geen metro's laten rijden", vond De Vos. "En blijven zeggen dat dit een onderdeel is van de package deal en dat het commitment van het Rijk ervoor gaat zorgen dat die lijn er komt, dat is onzin. Dat staat in de kranten straks. Mensen geloven dat. Maar zolang er geen geld is, zolang er niet een spaarpot er is, gaat die metro er niet komen. Dus ik bestrijd wat de wethouder hier zegt. Ik vind het echt stuitend bijna."

Quote "Zolang er geen geld is, zolang er niet een spaarpot er is, gaat die metro er niet komen" Dave de Vos, Partij voor de Dieren

Van der Horst antwoordde dat ze er 'best wel aanstoot' aan nam en dat er wel meer projecten verkend waren waar niet meteen geld voor was, maar dat die ook lukten. Ze erkende dat er later wel geld voor vrijgemaakt voor moet worden. Ook zei ze dat de ringlijn als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt nog verder doorgetrokken moet worden en dat het daarom goed is dat het Rijk nu al achter het sluiten van de ringlijn staat. "De wethouder zegt vrolijk dat we door willen met al die projecten", vatte Tanay Bilgin (Forum voor Democratie) samen. "Maar hoe denkt ze 300 miljoen euro voor de Ringlijn te vinden, als het niet eens lukt om 100 miljoen euro te vinden voor een brug? Het is toch duidelijk dat het niet allemaal tegelijk kan? Het is toch tijd om langzamerhand prioriteiten te stellen? En het is toch helemaal niet geruststellend om te zeggen dat het wel naar boven zal komen bij het Rijk? Welke zekerheid krijgen we nou eigenlijk?"

Quote "Als dit college geen sluitende financiering neerlegt voor de brug over het IJ, kunnen ze beter opstappen" Daan Wijnants, VVD

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants voorspelde dat het Rijk in ieder geval niet meer komt met de gevraagde 100 miljoen voor de brug over het IJ. Hij vond, net als een paar andere oppositiepartijen, dat de gemeente dat bedrag zelf moet betalen. "En ik wil wel aangeven dat het nu wel moet gebeuren. Op het moment dat dit college bij de Voorjaarsnota 2024 geen sluitende financiering neerlegt voor de brug over het IJ, dan is het feitelijk uitgeregeerd. En kunnen ze beter opstappen."

De plannen rond het openbaar vervoer en de brug: Zuidasdok: Het grootste en meest ingrijpende project in Amsterdam is dat op de Zuidas. Met een ondertunneling en verbreding van de A10 Zuid en een uitbreiding van station Zuid moet het Zuidasdok de groeiende reizigersstroom opvangen. Tot nu toe is het Zuidasdok vooral een hoofdpijndossier gebleken. Het project heeft inmiddels al acht jaar vertraging opgelopen en ondertussen blijken ook de kosten keer op keer hoger te liggen dan vooraf werd gedacht

Het grootste en meest ingrijpende project in Amsterdam is dat op de Zuidas. Met een ondertunneling en verbreding van de A10 Zuid en een uitbreiding van station Zuid moet het Zuidasdok de groeiende reizigersstroom opvangen. Tot nu toe is het Zuidasdok vooral een hoofdpijndossier gebleken. Het project heeft inmiddels al acht jaar vertraging opgelopen en ondertussen blijken ook de kosten keer op keer hoger te liggen dan vooraf werd gedacht Doortrekken Noord/Zuidlijn: Waar de lijn nu tot aan station Zuid rijd, moet het metrospoor op helemaal naar Schiphol doorgetrokken worden. Een metro naar Schiphol moet er voor zorgen dat het treinverkeer naar de luchthaven ontlast wordt. Voor dit plan is geld weggehaald door het Rijk, maar wethouder Van der Horst vertrouwt erop dat dat geld later terugkomt.

Sluiten metrolijn: De metrolijn tussen Isolatorweg in Nieuw-West en Centraal Station is op dit moment een soort hoefijzer. Dat betekent dat reizigers die vanaf Nieuw-West met de metro naar het centrum willen, helemaal via Zuid moeten reizen. Het stadsbestuur wil die zogenoemde metroring sluitend maken, waardoor metroreizigers via Sloterdijk op Centraal kunnen komen. Het plan werd genoemd als onderdeel van een miljardenimpuls voor beter bereik voor de stad, maar er is dus discussie over de vraag of dat echt zo is.

Brug naar Noord: de brug moet van het Azartplein in Oost naar het Hamerkwartier in Noord lopen. De gemeente hoopt dat de brug in 2032 af is, maar snel aan de bouw beginnen zou nog niet realistisch zijn. Het lijkt erop dat de brug meer dan 300 miljoen euro kost. De gemeente wil er maar 100 miljoen voor uittrekken. De Vervoerregio, een samenwerkingsverband met Amsterdam en omliggende gemeenten, zegt 75 miljoen euro te betalen. Het resterende geld moet bij het Rijk of bij andere partijen vandaan komen. Later moet er ook een Westbrug komen, als het aan de gemeente ligt.