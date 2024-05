Stad nl Studenten weer terug op UvA na sluiting: "Kom hier nog graag en voel me veilig"

Na twee dagen sluiting was de UvA vandaag weer open. Hoewel de universiteit weer open was, kon men vanmorgen nog niet door de voordeur van het hoofdgebouw op het Roeterseiland naar binnen. Die was beklad met rode verf en afgezet om schoongemaakt te worden. Toch waren de studenten die we spraken blij dat de UvA weer open was.

"Ja, ik had het door, ik moest door de fietsenstalling naar binnen", vertelt een student. Sommige studenten vonden het jammer om te zien dat de voordeur onder de verf zat. "Ik vind het zonde, dit leidt totaal af van waar de demonstraties over gaan", zegt een student.

Een andere student laat weten dat ze het niet had zien aankomen. "Ik vind het wel heftig wat er gebeurd is, veel vernielingen en nu weer dit. Ik dacht eigenlijk dat het nu wel klaar zou zijn", zucht ze. Toch zijn de meeste studenten die AT5 sprak erg blij dat ze weer naar binnen kunnen. Met name omdat de tentamenweken voor de deur staan. "Voor mij kwam het niet echt lekker uit, ik had liever gewoon m'n colleges gevolgd", vertelt een student. Ook een andere student vertelt een tikkeltje in de knoei te komen met zijn planning. "De timing voor mijn studie was niet erg handig, maar voor de oorlog wel", zegt hij. Veilig gevoel De UvA-gebouwen waren twee dagen gesloten naar aanleiding van de demonstratie op Roeterseiland afgelopen maandag. Die was in eerste instantie vreedzaam, maar liep uit de hand toen een groep demonstranten het hoofdgebouw binnendrong en meerdere dingen vernielde.

Het laat de studenten niet koud wat er de afgelopen dagen allemaal op de campus is gebeurd. Toch geven de meesten aan zich niet onveilig te voelen. "Vorige week woensdag was ik hier, met al die politie. Toen dacht ik wel voel ik me daardoor nu veiliger of onveiliger, maar nu is het wel weer een beetje geland. Liever zit ik op het terras natuurlijk, maar nee ik kom hier nog steeds graag", vertelt een student.