Personeelstekort nekt GVB: nachtvervoer nog steeds op afgeschaald coronaniveau

Tijdens de coronaperiode schaalden het GVB en de Vervoerregio Amsterdam het nachtnet in de stad flink af als gevolg van het verminderde aantal reizigers. Deze afschalingen zijn nu nog steeds in stand, niet door de coronabezuinigingen maar door een personeelstekort in de sector.

In 2020 hebben het GVB en Vervoerregio Amsterdam als gevolg van de coronacrisis verschillende stappen genomen om af te schalen in het openbaar vervoer. Een van deze stappen was het destijds (deels) laten vervallen van de nachtbussen. Dit werd gedaan omdat er veel minder reizigers gebruikmaakten van het openbaar vervoer. De afschalingen zijn nog steeds voelbaar, maar dit komt niet langer door de coronabezuinigingen, geeft Vervoerregio Amsterdam aan. Een personeelstekort is de reden van het magere nachtvervoer in de stad. Stadsvervoer Binnen het stadsvervoer zijn er acht lijnen die voor de coronaperiode elke nacht één of zelfs twee keer per uur reden die nu enkel in het weekend 's nachts rijden. Slechts twee bussen, lijn N85 van Centraal Station naar Gein en de N87 van Centraal Station naar station Bijlmer Arena blijven elke nacht van de week één keer per uur rijden.

De nachtbussen rijden nu: N81: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N82: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N83: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N84: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N85: Elke nacht

N86: Vrijdag-, zaterdagnacht

N87: Elke nacht

N88: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N89: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N91: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

N93: Donderdag-, vrijdag-, zaterdagnacht

Het GVB meldt druk bezig te zijn met het werven van nieuw personeel door onder andere het houden van een arbeidsmarktcampagne. Ook hebben ze sinds het begin van dit jaar een recruitment center opgericht juist om het personeelstekort aan te pakken. Toch hebben ook zij te maken met de vergrijzing wat een belangrijke oorzaak is van het tekort, geeft het GVB aan. Hoeveel nieuwe personeelsleden ze nodig zullen hebben om het nachtvervoer weer op te schalen is afhankelijk van de nieuwe afspraken die worden gemaakt. Vervoerregio Amsterdam geeft aan dat landelijk veel vervoerders te maken hebben met dit probleem en dat er niet alleen 's nachts maar ook overdag is afgeschaald.

AT5 / Luuk Koenen

Streekvervoer Ook het streekvervoer in en uit de stad is veranderd 's nachts. De nachtlijnen in concessiegebied Amstelland-Meerlanden rijden nog steeds minder vaak dan voor de coronaperiode. In concessiegebied Zaanstreek-Waterland rijdt nu een nieuwe vervoerder, EBS, die het aanbod van het nachtnet heeft vergroot ten opzichte van de vorige vervoerder. Toch hebben zij ook te maken met personeelstekort en rijden deze bussen niet elke nacht, meldt Vervoerregio Amsterdam. Of het nachtvervoer in de stad weer wordt opgeschaald en hoe de dienstregeling er na 2025 uit komt te zien is nog onduidelijk en hangt af van nieuwe afspraken tussen het GVB, andere vervoerders en Vervoerregio Amsterdam, meldt het GVB.