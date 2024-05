Rensch opgelucht: seizoen is eindelijk voorbij

Ajax sloot de laatste wedstrijd van het seizoen vandaag in Arnhem tegen Vitesse met 2-2 af. Dat er dingen moeten veranderen, daar is Devyne Rensch duidelijk in tijdens de persconferentie na afloop van de uitwedstrijd. "Ik ben opgelucht dat het seizoen klaar is, maar ook wel weer met de gedachte dat er sowieso dingen gaan en moeten veranderen", aldus de verdediger.

Ondanks het slechte seizoen, vol dieptepunten voor Ajax, neemt de coach de ervaring mee en kijkt hij positief terug. "Ook in tijden dat het minder gaat, kun je in je werk best plezier en uitdagingen vinden. Ik denk dat het daarom gaat, dat je die uitdagingen durft aan te gaan", legt hij uit. "Dat heb ik gedaan door er in oktober in te stappen en daarna krijg je onderweg in de selectie en competitie weer andere uitdagingen."

Ajax speelde vandaag gelijk tegen Vitesse en sloot het seizoen af met de vijfde plek. Coach John van 't Schip neemt na de wedstrijd van vandaag officieel afscheid van de club. Dat het seizoen niet ging zoals hij van tevoren had bedacht, is duidelijk. Zo spreekt Van 't Schip over meerdere dieptepunten, waarvan de wedstrijd in Rotterdam voor hem wel het zwaarste weegt.

"Dat we dit met zijn allen hebben geklaard, dat is in ieder geval goed geweest, maar niet goed genoeg voor Ajax"

De Amsterdammers wisten van een achttiende plek uiteindelijk terug te klimmen naar positie vijf. Dat is volgens van 't Schip een goede zaak. Wel voegt hij toe: "Het is niet dat ik mezelf nu op mijn borst ga kloppen, maar het was een lastige rit. Dat we dit met zijn allen hebben geklaard, dat is in ieder geval goed geweest, maar niet goed genoeg voor Ajax."

Volgend seizoen moet Ajax daar volgens hem dan ook stappen in zetten. Van 't Schip geeft aan in gesprek te zijn met de club en Alex Kroes. "Daar gaan we uitkomen en dan begin ik straks in een andere rol, maar dat wordt allemaal nog bekend gemaakt, dat is nu nog te vroeg."