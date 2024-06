Ouderen vaak slachtoffer van financiële oplichting: "Geen veilig gevoel dat iemand je gegevens weet”

Deze week in Amsterdam informeert aandacht voor financiële oplichting. Vooral ouderen krijgen regelmatig te maken met babbeltrucs aan de deur of oplichting via de telefoon. Maar het komt ook voor dat een bekende geld of spullen wegneemt.

AT5

We spreken Lisette, zij werd slachtoffer van een babbeltruc. Zij wil graag haar verhaal vertellen om anderen te helpen, maar wel anoniem. De angst houdt haar nog steeds in zijn greep. Lisette is dan ook niet haar echte naam. "Het feit dat iemand je gegevens weet en weet waar je woont, geeft geen veilig gevoel.“ Lisette werd gebeld door een zogenaamde medewerker van ABN AMRO met de mededeling dat er een cyberattack op haar rekening gaande was en dat iemand probeerde 1800 euro naar Roemenië over te maken.

Quote "Ze vroegen of ik mijn bankpasje en creditcard wilde inleveren" Lisette, slachtoffer babbeltruc

Lisette werd gebeld door de oplichter. "Ze vroeg of ik mijn bankpasje en creditcard wilde inleveren. Daarna vroeg ze ook of ik tablets en telefoon met internetbankieren kon inleveren, want die waren ook niet meer veilig." Vooral de snelheid waarmee de oplichters handelden was overweldigend. "12 minuten later stond er al een jongen voor de deur".

Quote "12 minuten later stond er al een jongen voor de deur. Hij zag er niet uit alsof hij van een bank was.” Lisette, slachtoffer babbeltruc

Lisette vertelt dat de jongen vrijetijdskleding droeg. "Hij zag er niet uit alsof hij van een bank was, hij stond voor de deur in hele normale kleding", vertelt Lisette. Ze vroeg hem om legitimatie en dat wilde hij niet geven, dus vertrouwde ze het niet. Ze deed de deur, die ze op de ketting had gedaan, dicht. Ze hebben haar niets afhandig kunnen maken. Maar de impact van het incident is enorm. "Ik werd bang in mijn eigen huis, want toen ik de deur openmaakte hadden ze mij kunnen duwen en mishandelen." Ondanks dat de angst niet weg is, gaf de wijkagent haar veel steun. "Eerst durfde ik niet naar de politie te gaan maar ze hebben mij echt geholpen." Angst Lisette heeft geen financiële schade geleden, toch is de emotionele schade groot. Ze leeft nog steeds met angst in haar eigen huis. "Ik hoop dat mensen door mijn verhaal ook naar de politie durven te gaan", vertelt Lisette. "Als mijn verhaal al één iemand helpt, dan ben ik al echt heel blij."

Politieagent Van der Velden Walda - AT5

Tips van de politie "Het eerste wat ik zeg; volg je onderbuik gevoel", vertelt agent Sybren van der Velden-Walda van de Nationale Politie. "Ook bij dit slachtoffer hoorden we dat ze wel in de gaten had dat er iets niet klopte." Hij benadrukt hierbij ook dat bankmedewerkers nooit aan de deur komen. Financieel misbruik Als een familielid of bekende zonder toestemming geld of spullen gebruikt, dan is dat financieel misbruik. Dit overkomt vooral ouderen die afhankelijk zijn van hun omgeving. "Zorg ervoor dat als je je financiële zaken toevertrouwt aan iemand anders, je dit doet als je nog gezond bent", geeft Van der Velden Walda aan. "En neem twee personen in vertrouwen, zodat die elkaar kunnen controleren".