Gevaarlijk kruispunt Admiraal de Ruijterweg wordt veiliger: "Ik kijk drie keer als ik oversteek"

In Het Verkeer volgen we deze week de werkzaamheden aan het kruispunt Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsenstraat. Hier worden kabels en leidingen vervangen en het kruispunt wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt.

Het kruispunt wordt heringericht omdat het een gevaarlijk kruispunt is, legt omgevingsmanager Jeff van de Berg uit. "Het kruispunt is een zogenaamde 'blackspot". Een kruispunt krijgt de naam blackspot als er in de afgelopen 3 jaar 6 of meer ongelukken zijn gebeurd waarbij iemand gewond raakte.

"We zijn de kabels en leidingen in de grond aan het vervangen", vertelt Van den Berg. "Dit is onderdeel van een grotere herinrichting van het kruispunt. De kabels en leidingen worden vervangen omdat ze versleten zijn en niet gereed voor de energietransitie."

De herinrichting van het kruispunt is onderdeel van het project: 'Oranje Loper' waarin de gemeente de straten en bruggen verbetert op de route Raadhuisstraat-Mercatorplein.