Damsko nl Damsko aflevering 38: Shirts & Singles

Eigenzinnigheid is het toverwoord deze week bij Damsko. In deze aflevering ontmoeten we sterke persoonlijkheden, of ze nu liever alleen hun dagen slijten, vasthouden aan een bepaalde routine, of de wereld willen verbeteren.

In de rubriek De Spot staat deze week Diana van der Kust. Zij maakt sinds een paar jaar eigen shirts met daarop maatschappelijke teksten. Of het nu gaat om kinderen gezond te laten eten, of vrouwen aan het sporten te krijgen, de slogans bedenkt Diana allemaal zelf. Voor zover zij weet is ze altijd begaan geweest met sociale issues, nota bene acteur Will Smith zette haar aan de shirts te maken. In de nieuwe miniserie 'De Rechtbankmeneer' krijgen we een kijkje in het leven van de 62-jarige Maarten van der Tas. Hij bezoekt al vijfenveertig jaar elke werkdag de Amsterdamse rechtbank, als bezoeker op de publieke tribune. Zijn interesse in het strafrecht is wat hem drijft, in deze eerste aflevering gaan we met Maarten mee op stap tijdens een van zijn routineuze dagjes op de rechtbank.

AT5

In de rubriek 'De Kaart' spreken we de in Jakarta geboren Patrick. Hij herinnert zich de drukke stad uit zijn jeugd vol verkeersopstoppingen en dagen samen met zijn familie. Eén ding blijft hem zeker bij, hij kreeg slaag met een stok op school als hij de leerstof niet goed beheerste. In de klusrubriek Klein Onderhoud ontmoeten we bij de bouwmarkt Annemarie. Zij is bezig een hor te maken aan haar tuindeur. Ze woont alleen, met haar kind. Ze is naar eigen zeggen happy single. Ze heeft wel eens relaties, maar kijkt altijd ook uit naar het moment dat het uit gaat. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.