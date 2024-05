Damsko aflevering 37: Eén jaar mensen kijken

Damsko, het human interest-programma van AT5, bestaat één jaar. In de afgelopen 36 afleveringen is een keur aan verschillende Amsterdammers de revue gepasseerd, tijd dus om even stil te staat bij de meest opvallende en bijzondere momenten van de afgelopen 12 maanden.

Ook verzamelaar Judtih de Lange komt nog een keer langs, zij heeft een fascinatie voor auto's. Haar droom is het om in een autokist begraven te worden. Stefanies hart daarentegen gaat harder kloppen van werkkleding. Zij spaart wat ze naar eigen zeggen noemt designkleding uit de werkende klasse.

De zoektocht naar aparte of speciale mensen leidt dikwijls naar verzamelaars. Zo troffen wij Hans Tulleners aan in zijn kleine huis aan de gracht. Hij kan er nauwelijks zijn kont keren, vanwege de 16.000 boeken die hij overal verspreid in het huis heeft liggen. En met overal bedoelen we echt overal, zelfs op de wc staat een stapel boeken.

We kijken ook terug op een jaar klussen bij Amsterdammers thuis in de rubriek Klein Onderhoud. Terwijl de een het professioneel aanpakt, stuntelt de ander erop los. Eén van de meest opvallende momenten was met Aloysius Renfrum, die een zelf bedachte inbraakbeveiliging had gecreëerd met douchestangen bij zijn voordeur.

En als laatst brengen we opnieuw een bezoekje aan een paar blikvangers. Mensen die op social media hoge ogen scoorden, om wat voor reden dan ook. Zoals bijvoorbeeld Peter, die bekende op zijn negentigste nog steeds vijfentwintig koppen koffie per dag te drinken, of Diana die met haar vegan Surinaamse gerechten vriend en vijand verenigde in het bekijken van haar instagramvideo.

En natuurlijk blikken we even terug op de oer-Amsterdamse Renate, de bloemiste van de Dappermarkt die claimt vanwege het niet willen loslaten van haar Amsterdams accent, gestopt te zijn met de middelbare school.

Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.