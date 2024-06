Kwijtschelding belasting voor mensen met laag inkomen: ''Regeling kan het verschil maken''

We spreken Erik van Sliedregt, hij werkt bij Buurtteam Buitenveldert als schuldhulpverlener. ''Het aanvragen van kwijtschelding kan via de website van de gemeente Amsterdam en daarvoor heb je een DigiD nodig met sms-controle", legt hij uit. Voor bepaalde groepen kan deze regeling echt een verschil maken. "Het is belangrijk omdat ze toch al moeite hebben om rond te komen, vaak zijn er al betalingsregelingen, vaak schulden en het is belangrijk dat ze ook een reservepotje hebben voor onvoorziene uitgaven.''

Een vrouw op de Dappermarkt is blij dat het aanvragen tegenwoordig makkelijker gaat. ''Wat ik weet is dat je altijd al kwijtschelding kon aanvragen, maar dan moest je zo'n heel pakket met formulieren invullen en aangezien we coronatijd hebben gehad is het nu versoepeld, dus dat je eigenlijk een versnelde procedure kunt toepassen.'' En dat dat online kan vindt ze helemaal een feest, dat wist ze namelijk nog niet.