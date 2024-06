Damsko aflevering 40: Water & bezinning

Er valt wat te bezinnen deze week in Damsko. Je wekelijkse portie mensen kijken, graaft wat dieper dan normaal. Voor de ene Amsterdammer gaat het erom om anderen te laten bezinnen, voor de ander gaat het om zichzelf. De verhalen van de mensen die in deze aflevering langskomen gaan over wat voor een impact kleine gebeurtenissen kunnen hebben op iemands hele leven. En wat er gebeurt met een mens als je al je dierbaren kwijt bent.

In de rubriek De Spot staat deze week kunstenaar OTION. Van origine is hij een danser, maar hij kan genadeloos mooi zingen. Met zijn werk probeert OTION doorgaans mensen te raken en na te laten denken over gebeurtenissen in hun eigen leven. Met zijn nieuwe voorstelling Unborn probeert hij dat, door middel van zang, dans en beeldende kunst.

In de rubriek De Kaart kopen we cosmopoliet Italo tegen het lijf. Hij is geboren in Venezuela, heeft Italiaanse roots, heeft ook een tijd in Chili gewoond en werkt in een Zuid-Afrikaans restaurant in Amsterdam. Maar bovenal voelt hij zich Venezolaan. Het goedlachse is volgens hem zelf wat hem Venezolaan maakt. Hij blijft zelfs lachen als hij vertelt hoe zwaar zijn ouders het hebben in zijn geboorteland, zonder hun kinderen om hen heen.

Tot slot treffen we Floris bij de bouwmarkt. Voor een Klein Onderhoud rijden we met hem mee naar huis. Daar komen we erachter dat hij maar liefst vier keer getrouwd in geweest, maar er niet aan moet denken nog een keer in het huwelijksbootje te stappen. Zijn hondje Biggie is nu zijn steun en toeverlaat.

