Spionage en mensenrechtenschendingen: gemeente vervangt ruim 1200 Chinese camera's

Ruim duizend camera's van een Chinees bedrijf die momenteel in de stad hangen, worden verwijderd. In een met AT5 gedeelde brief zegt de verantwoordelijk wethouder dat hij de 1280 camera's binnen vijf jaar wil vervangen. Reden is de zorg om mensenrechtenschendingen en spionagepraktijken.

De gemeenteraad maakt zich er al jaren druk om: de vele Chinese camera's in de stad. In de raad werd al veelvuldig gediscussieerd over de gevaren ervan. Zo zou er angst leven over Chinese spionage in ons land. Ook bestaat de kans dat de apparaten geproduceerd zijn in Chinese regio's waar mensenrechten worden geschonden. Een voorbeeld van dat laatste is de onderdrukking van de Oeigoeren in China. Het is bekend dat op grote schaal dwangarbeid door deze moslimminderheid wordt verricht.

Doorsluizen naar Chinese overheid

Suleyman Aslami van D66 diende daarom vorig jaar een motie in. Hij riep daarin op om een groot onderzoek in te stellen naar bovenstaande gevaren die de Chinese apparatuur met zich meebrengen. "Er zijn zorgen over mogelijke betrokkenheid van fabrikanten van Chinese camera's bij mensenrechtenschendingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om camerabeelden door te sluizen naar de Chinese overheid." Een groot deel van de raad steunde het verzoek om hiernaar onderzoek te doen.