Vakantieverhuur op Wallen en deel grachtengordel verboden

De gemeente wil vakantieverhuur vanaf 1 juli in drie wijken van het centrum verbieden. In de overige 96 wijken is toeristische verhuur alleen mogelijk onder strenge voorwaarden.

Uit onderzoek van het gemeentelijke onderzoeksbureau Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) naar de toeristische draagkracht in alle 99 wijken in de stad, blijkt dat er 'buitengewoon veel' toeristen zijn op de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel Zuid.

Volgens de gemeente heeft 1 op de 15 woningen in Amsterdam de afgelopen jaren op Airbnb gestaan en is het aanbod van woningen vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand op de verschillende huurplatforms. 'De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer negatieve invloed gehad op de leefbaarheid in de verschillende Amsterdamse buurten.'

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): 'Ruim tachtig procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur. De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf en zorgen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast wanneer er sprake is van een afwijkend dag- en nachtritme van toeristen.'

Raad van State

De Raad van State zette afgelopen januari een streep door de gemeentelijke regels en oordeelde dat vakantieverhuur alleen mag met een vergunning. Vanaf 1 juli wordt hiervoor een vergunningstelsel ingevoerd. In de drie wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, wordt geen vergunning verleend.

De regels waar vakantieverhuur in Amsterdam aan is gebonden blijven ook met de nieuwe vergunning van kracht, maar zijn door het afgeven van vergunningen volgens de gemeente nog beter te handhaven. Zo moet de woning daadwerkelijk bewoond zijn en mag er maximaal dertig nachten per jaar worden verhuurd aan maximaal vier personen. Ook treedt de meldplicht weer in werking.

Airbnb bezorgd

Airbnb laat in een reactie weten dat de plannen van de gemeente 'illegaal' zijn. De gemeente heeft volgens het bedrijf niet de bevoegdheid om uitzonderingen op het vergunningstelsel te maken. Ook zouden de plannen de basisrechten van Amsterdammers schenden. Volgens het bedrijf ligt 95 procent van de accommodaties buiten de drie wijken en helpt Airbnb juist om het toerisme buiten het centrum te verspreiden. Ook vindt het bedrijf dat de plannen 'inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden'.

'Om overlast te bestrijden hebben wij een reeks effectieve maatregelen geïntroduceerd die werden verwelkomd door wethouder Ivens. De Tweede Kamer stemt daarnaast binnenkort over nieuwe landelijke wetgeving over vakantieverhuur met steun van gemeenten en platforms. We willen samenwerken met Amsterdam aan duurzame oplossingen en geen korte termijn oplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers en het lokale bedrijfsleven in deze uitdagende tijden', aldus Airbnb.