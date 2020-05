Kinderen mogen vanaf vandaag weer naar de basisschool

Na wekenlang thuisonderwijs te hebben gekregen, mogen kinderen vanaf vandaag weer naar school. Zelf hoeven ze geen 1,5 meter afstand te houden, maar verder gelden er in principe strikte voorschriften.

Premier Rutte zei eerder tijdens een persconferentie dat 1,5 meter afstand houden 'ondoenlijk' is voor kleine kinderen. Maar ouders moeten zich daar bijvoorbeeld wél aan houden. Zij mogen het schoolgebouw niet in, ook is het plein vooralsnog verboden terrein.

Protocol

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, komen er bovendien in elk klaslokaal desinfecterende handgel en spray, papierenhanddoeken en zeeppompjes te staan.

Deze voorschriften zijn terug te vinden in een protocol dat onderwijsorganisaties gezamenlijk hebben opgesteld. Scholen zijn niet verplicht om de adviezen op te volgen, er is ruimte voor eigen invulling.

Hele dagen of halve dagen

Zo wordt er ook aangeraden om leerlingen hele dagen naar school te laten gaan. Op die manier is er bijvoorbeeld een betere aansluiting bij de buitenschoolse opvang mogelijk.

Toch kiezen sommige scholen juist voor halve dagen.

Thuis

De kinderen moeten in elk geval 50 procent van de lestijd op school doorbrengen. De overige uren volgen ze thuis onderwijs.

Vanaf juni keren ook middelbare scholieren weer terug in de schoolbanken.