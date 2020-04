Kan ik straks veilig met de pont naar school of werk? En meer vragen over de coronacrisis

Een belangrijke vraag natuurlijk in Amsterdam. Ook Marcel vraagt zich af wat voor risico hij loopt als de fietser voor hem bijvoorbeeld niest of hoest. Kan je dan, ook als je 1,5 meter afstand houdt, door middel van de wind besmet raken? Daar is de laatste weken heel wat discussie over geweest.

Het RIVM houdt vooralsnog vast aan het advies dat 1,5 meter afstand, ook wanneer je beweegt tijdens bijvoorbeeld het hardlopen of het fietsen, genoeg is. 'Verspreiding van het virus gebeurt via druppeltjes uit de neus, keel of longen. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven en dalen snel neer', meldt het RIVM.

Begin april publiceerden onderzoekers van de TU Eindhoven en de KU Leuven echter een animatie waarop is te zien hoe vochtdeeltjes zich verspreiden als we wandelen, hardlopen of fietsen. Op de beelden loopt een hardloper dwars door een wolk druppels verspreid door zijn voorganger.

Een verontrustend beeld, maar kan je zo ook besmet raken? Verschillende virologen achten de kans erg klein. Zo noemt Steven van Gught van de Universiteit Gent tegenover het Belgische VRT het besmettingsgevaar 'verwaarloosbaar'. Andrea Voss van de Nijmeegse Radboud Universiteit sluit zich daarbij aan.

'We weten dat de belangrijkste overdrachtsroute toch echt de grotere druppels zijn, die van dichtbij worden aangehoest, en misschien virusdeeltjes die met snot of slijm via een contactoppervlak op de handen komen. Bewijs dat er wielerpelotons door een koploper besmet raakten is er niet’, vertelt zij tegen de Volkskrant.

Toch blijft het belangrijk om te beseffen dat er momenteel nog volop onderzoek gedaan wordt naar de verspreiding van het virus, ook door het RIVM. Wanneer je 1,5 meter afstand houdt lijkt de kans op infectie, ook tijdens het fietsen, bijzonder klein. Maar het is niet helemaal uit te sluiten.