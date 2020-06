'Halsema kan het redden, maar ze zal een andere toon aan moeten slaan'

Met verbazing las politiek watcher Martijn de Greve vanmiddag het vrijgegeven appgesprek tussen burgemeester Halsema en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). In dat gesprek probeert Halsema steun te krijgen voor haar besluit om niet in te grijpen bij demonstratie op de Dam afgelopen maandag. Hi j lijkt de actie goed te keuren, maar zegt later dat hij nooit echt steun heeft uitgesproken.

Hij denkt dat er door het gebruik van de app miscommunicatie ontstaat in het gesprek . 'Grapperhaus zegt het eens te zijn met de uitleg van Halsema over het besluit de demonstratie niet te beëindigen. Halsema legt dat vervolgens uit als steun. Iedereen heeft weleens meegemaakt dat er door het gebruik van de app miscommunicatie ontstaat. Maar de korte belletjes van Halsema en Grapperhaus tussendoor maken het in dit geval nog pijnlijker.'

'Je hart luchten in de ambtswoning, ok. Maar in je communicatie met de minister is dat uiterst merkwaardig'

In de conversatie schrijft Halsema dat ze bekend wil maken dat ze ruggespraak met Grapperhaus gehad heeft alvorens ze besloot niet in te grijpen bij de demonstratie. De reden daarvoor is volgens Halsema: 'Telegraaf gaat helemaal los', zo schrijft ze in de app. Die opmerking heeft volgens De Greve geen plek in een gesprek tussen bestuurders.

'Het is bizar dat De Telegraaf genoemd wordt in zo'n conversatie. Je mag toch hopen dat een burgemeester daaraan voorbij kan gaan. Je hart luchten in de ambtswoning, ok. Maar in je communicatie met de minister is dat uiterst merkwaardig.'

'Gewiekste Grapperhaus'

Toch heeft De Greve ook kritiek op Grapperhaus. 'Halsema probeert steun te vragen voor iets dat al een voldongen feit is. Maar Grapperhaus gaat ook heel gewiekst te werk. Ik denk dat Halsema helemaal gelijk heeft wanneer zij schrijft dat hij zich aan het voorbereiden is op een Wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur, red).' Halsema schrijft daarna dat Grapperhaus haar in de kou laat staan.

Hoewel beide bestuurders er in de ogen van De Greve niet best afkomen, is het toch Halsema die de grootste schade geleden heeft, zo denkt hij. Volgende week wordt er in de gemeenteraad gesproken over de demonstratie. Diverse partijen hebben al aangegeven Halsema stevig aan de tand te willen voelen.