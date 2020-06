'Politie wist van verwachte drukte tijdens demonstratie op de Dam'

Agenten hadden al enige tijd voor de grote demonstratie op de Dam in de gaten dat er een hele hoge opkomst zou zijn. De informatie daarover is doorgegeven aan de politieleiding, maar daar zou weinig mee gedaan zijn. Bronnen bij de politie stellen dat tegenover de NOS.

In een brief die burgemeester Halsema gisteravond laat stuurde naar de gemeenteraad stelde ze dat de driehoek niet over de juiste informatie beschikte. 'Het plein liep snel en onverwachts vol met demonstranten', schreef Halsema. Had de driehoek wel over de juiste bezoekersaantallen beschikt, dan was er voor een andere locatie voor de demonstratie gekozen, zo stelde ze.

Informatiespecialisten politie

De organisatie van het protest voorspelde een opkomst van driehonderd man. Maar al een dag voor de demonstratie zouden informatiespecialisten van de politie door hebben gehad dat het wel eens veel drukker zou kunnen worden. Volgens de NOS is het onduidelijk wat er met die informatie gebeurd is.

Op de dag van de demonstratie kregen agenten rond 13.00 uur een briefing over het protest. Daar werd hen verteld dat het zou gaan om een klein protest met ongeveer 250 deelnemers. Maar binnen de politieorganisatie zou op dat moment al uitgegaan worden van zo'n duizend deelnemers.

Geen agressieve sfeer

Politieagenten op straat zouden verbaasd gereageerd hebben dat er niet meer collega's werden ingezet, zo schrijft de NOS. Toen even later de Dam volstroomde met demonstranten zouden agenten nog hebben voorgesteld om mensen te vragen naar huis te gaan. In hun ogen was dat op dat moment nog mogelijk, omdat er geen agressieve sfeer heerste. De driehoek was inmiddels geïnformeerd over de drukte.

Uiteindelijk kwamen er enkele duizenden demonstranten naar de Dam en werd de anderhalve meter afstandsregel overboord gezet. Halsema besloot niet in te grijpen omdat zij bang was dat politieoptreden mogelijk rellen zou veroorzaken.

Onderzoek en evaluatie

De Nederlandse Politiebond wil dat er onderzocht wordt waarom er niet gehandeld is op de beschikbare informatie. 'Ze (agenten, red) begrijpen niet waarom er toch niet is ingegrepen, want dat had heel vredelievend gekund.' Leden van de bond willen dat er een grondige evaluatie gaat komen.

Hoofdcommissaris Frank Paauw geeft tegenover de NOS aan dat hij bekend is met het verhaal. Ook hij zegt een grondige evaluatie te willen.