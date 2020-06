Rutte geschrokken van protest op de Dam: 'Demonstratie was onverantwoord'

Tijdens de demonstratie op de Dam kwamen duizenden mensen samen om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding voor de demonstratie was de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd die vorige week in de Amerikaanse staat Minnesota om het leven kwam door politiegeweld.

Dood Floyd onacceptabel

Rutte noemde de dood van Floyd vanavond onacceptabel. 'Ook in Nederland zijn er mensen die het gevoel hebben dat ze niet volledig meetellen.' Het recht om te demonstreren is volgens hem een groot goed. 'Maar de vraag of een demonstratie nuttig is of niet kan nooit een reden zijn om je niet te houden aan de anderhalve meter regel. (...) Dat is niet onderhandelbaar.'

'Ik schrok van de Dam, de anderhalve meter werd daar met voeten getreden. De gedragsregels zijn er om het virus te kunnen verslaan', zo herhaalde Rutte.

Optreden Halsema

Burgemeester Halsema besloot maandag de demonstratie niet te beëindigen. Ze vreesde dat politieoptreden zou leiden tot rellen. Dat kwam haar de volgende dag op felle kritiek te staan van zowel de landelijke als Amsterdamse politiek.

Rutte zei vanavond dat het niet alleen de verantwoordelijkheid was van Halsema. Maar dat demonstranten zelf ook hadden kunnen zien dat het te druk was. 'Het is misgelopen, hoe dat komt laat ik aan Amsterdam.'