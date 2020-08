Kinderen over Amsterdamse luchtkwaliteit: 'Mijn school zit dichtbij de A10, daar maak ik me best zorgen over'

Amsterdamse kinderen maken zich soms best zorgen over de luchtkwaliteit in de stad. Hoe slecht is de lucht en hoe is het met de lucht gesteld als zij groot zijn? Volgens luchtkwaliteitexpert Dave de Jonge van de GGD hebben zij recht op antwoord. 'Kinderen zijn ook extra gevoelig voor luchtverontreiniging, die longen zijn nog aan het groeien'. Dit schooljaar is daarom een gratis lespakket over luchtvervuiling beschikbaar voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. In het AT5-programma Schone Lucht beantwoordt De Jonge alvast de meest prangende vragen van kinderen.

AT5

Bij de GGD wordt gemeten hoe schoon en hoe vies de lucht is in Amsterdam. Vier kinderen uit groep 8 van De Nautilus, een basisschool aan de rand van de A10, hebben een aantal prangende vragen. Sem: 'Mijn school zit dichtbij de A10 en daar maak ik me af en toe best zorgen over. Mijn vraag aan Dave is: Waarom is vieze lucht nou zo slecht voor kinderen?' Van het antwoord word je niet echt vrolijk. De Jonge vertelt dat onderzocht is dat de longen van kinderen die in vieze straten wonen minder goed groeien dan die van kinderen die in een schone straat wonen.

Quote Ik woon aan de A10 en wat ik daar jammer aan vind is dat ik mijn raam niet open kan doen voor schone lucht Asa - 12 jaar

De twaalfjarige Asa woont zelfs aan de snelweg. 'Ik woon aan de A10 en wat ik daar jammer aan vind is dat ik soms mijn raam niet open kan doen voor schone lucht. Mijn vraag is: Maakt het uit als ik langs een drukke straat loop of ik aan de straatkant loop of aan de stoepkant?' Ook dit heeft de GGD onderzocht. De Jonge legt op een brede stoep in de Haarlemmermeerstraat uit dat je inderdaad het verschil kan maken door zo ver mogelijk van de weg af te lopen. 'Verder weg van het verkeer is gezonder, daar is de lucht schoner. Helaas zijn de stoepen niet overal heel breed, maar waar het breed is kun je dus kiezen voor meer afstand.' Tips voor de jeugd Tot slot heeft De Jonge nog een paar tips voor de jeugd (en hun ouders!): 'Als je de lucht schoner wilt krijgen zul je geen brommer moeten kopen maar lekker fietsen en ook aan je ouders vragen of ze veel willen fietsen en minder met de auto. En als je dan echt met de auto moet: een elektrische auto. En natuurlijk geen fikkie stoken'.