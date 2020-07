De lucht die we in Amsterdam inademen moet schoon zijn. Toch is dat niet overal in de stad het geval. De luchtkwaliteit is de afgelopen jaren verbeterd maar de lucht is nog altijd niet schoon genoeg.

De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer. Ook de uitstoot van houtverbranding, industrie en luchtvaart vervuilt de lucht. In de serie Schone Lucht gaan we op zoek naar de oorzaken en gevolgen van luchtvervuiling en kijken we wat we eraan kunnen doen. Want Amsterdammers hebben zelf ook invloed op de luchtkwaliteit.