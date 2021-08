Meetstations, uitstootvrije boten en groene tramrails: zo houdt Amsterdam de lucht schoon

De luchtkwaliteit in onze stad wordt elk jaar beter, maar er moet nog veel gedaan worden om ervoor te zorgen dat iedereen schone lucht inademt. Daarom wordt de luchtkwaliteit constant gemeten en worden er maatregelen genomen die luchtvervuiling verminderen. Amsterdammers die meer willen leren over de luchtkwaliteit in de stad en het beleid, kunnen op 8 september meedoen aan een georganiseerde wandeling langs luchtmeetstations, groene tramrails en drukke verkeerspunten.

Om de luchtkwaliteit de komende jaren te verbeteren, heeft de gemeente nieuwe regels ingevoerd. Sinds eind vorig jaar is er een milieuzone voor Diesel personenauto's. Vanaf 2022 mogen alleen dieselvrachtauto's en dieselautobussen met emissieklasse zes nog binnen de Ring A10 rijden. In 2025 mogen brom- en snorfietsers alleen de bebouwde kom in als ze uitstootvrij zijn. Vracht- en bedrijfsauto's, taxi's, bussen, de passagiersvaart, pleziervaart en ponten mogen dan ook niet meer binnen de Ring A10 rijden of varen. Dat wordt namelijk een uitstootvrij gebied. En in 2030 wordt het uitstootvrije gebied groter: dan is de hele bebouwde kom uitstootvrij voor alle soorten verkeer.

Volgens Van Bergen is het belangrijk dat mensen in de stad weten wat de situatie is op het gebied van luchtkwaliteit: "Ook omdat wij af een toe vervelende maatregelen moeten nemen om die luchtkwaliteit te verbeteren. Dan is het belangrijk dat de Amsterdammers weten waarom we die vervelende maatregelen nemen."

"Het heeft met ons allemaal te maken. Ik hoop op te steken wat ik eventueel zelf kan doen om een bijdrage te leveren", verklaart één van de wandelaars over waarom hij vandaag mee loopt. "We kunnen zo'n twee dagen zonder water, maar we kunnen geen twee minuten zonder lucht", zegt een ander.

Eén van de hoogtepunten van de wandelroute is een klein buisje dat aan de muur hangt. Het is een 'Palmes-buisje', waarmee de GGD de luchtkwaliteit in de stad kan meten. "Er hangen in de stad iets van honderddertig á honderdvijftig van dit soort buisjes waar stikstofdioxide mee wordt gemeten: N02. Deze buisjes blijven hier vier weken hangen", vertelt Van Bergen. Daarna gaan de buisjes naar een laboratorium voor analyse. "We kijken wat het jaargemiddelde is aan concentratie. Hier zal het dicht tegen de grenswaarde liggen van de Europese Unie, misschien wel iets daarboven, want de luchtkwaliteit is hier niet goed."

Dat de luchtkwaliteit op sommige plekken in de stad niet heel goed is, is bekend onder de Amsterdammers. "Ik ben wel gewend dat er aan het einde van de dag een laagje stof op de vensterbank ligt", vertelt een Amsterdammer. "Het is een zeer identificeerbare geur, laat ik het zo zeggen."