Masterclass Luchtkwaliteit: 'Een manier om het tussen de oren van Amsterdammers te krijgen'

Hoewel het, mede door corona, beter lijkt te gaan met de luchtkwaliteit in de stad, zijn we er nog lang niet. En juist omdat je (vervuilde) lucht niet ziet, zouden Amsterdammers zich bewust moeten zijn van het belang van schone lucht. Onder de naam 'Ademruimte in de stad' geeft de gemeente daarom op 20 januari een online masterclass over het onderwerp.

De masterclass, waarin alle Amsterdammers kunnen meepraten, vindt plaats in interviewvorm en is online te volgen. Tijdens de masterclass wordt dieper ingegaan op luchtverontreiniging en welke gevolgen het heeft voor de gezondheid. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Amsterdam de lucht de komende jaren schoner wil maken. Degene die daarover zal vertellen is Harry van Bergen, senior beleidsadviseur van de gemeente op het gebied van luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit. 'In het pre-coronatijdperk gaf ik colleges voor de Schone Lucht Wandeling. Daar was enorme belangstelling voor, maar dat kan nu niet meer. Vandaar dat we nu voor deze online vorm hebben gekozen.'

Van Bergen beantwoordt tijdens de masterclass vragen in een studio en luchtkwaliteitexpert Dave de Jonge van de GGD, bekend van het AT5-programma Schone Lucht , vanuit huis. 'Ik hou me vooral bezig met het beleid, bijvoorbeeld hoe we het Actieplan Schone Lucht richting 2030 gaan uitvoeren. Dave heeft kennis over het meten van de luchtkwaliteit.' De masterclass is interactief, deelnemers kunnen vragen stellen via de chat.

'We merkten dat luchtkwaliteit niet altijd zichtbaar is voor mensen', licht Van Bergen toe. 'De lucht in Amsterdam is niet overal gezond, maar je ziet het eigenlijk niet. De masterclass is een manier om het tussen de oren van Amsterdammers te krijgen.'

Wij hebben een goed beeld van de luchtkwaliteit in Amsterdam door de GGD en het RIVM. Daardoor weten we dat de luchtkwaliteit verbeterd

Maar hoe zit het nou precies met de luchtkwaliteit in Amsterdam? 'Wij hebben een goed beeld van de luchtkwaliteit in Amsterdam dankzij de GGD en het RIVM. Daardoor weten we dat de luchtkwaliteit verbeterd. Het RIVM verwacht dat de metingen over 2020 zullen uitwijzen dat er voor het eerst sinds jaren geen wettelijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm is.' Van Bergen denkt dat deze verwachting reëel is, gezien 2020 een 'coronajaar' was met minder activiteit en dus minder uitstoot. Daarnaast kunnen we er vanuit gaan dat ook na corona meer thuisgewerkt zal worden, wat een reductie betekent van schadelijke uitstoot. De gemeente zal in de loop van 2030 bovendien weer de maatregelen aanpassen om broeikasgassen te verminderen, zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de toegangscriteria om 'vieze' voertuigen te weren.

Nog geen reden tot juichen

Toch is er volgens Van Bergen nog steeds geen reden tot juichen. 'De Europese grenswaarden bieden onvoldoende bescherming voor de gezondheid. De veel strengere grenswaarden van de World Health Organisation doen dat wel. Dat is waar we naartoe moeten. We kunnen dus niet stilzitten.'