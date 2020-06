Gemeente wil influencers op Instagram inzetten tegen lachgasgebruik

Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding zijn de uitkomsten van het rapport van het Coördinatiepunt Assesment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een risicobeoordeling van lachgas heeft uitgevoerd.

Hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen

Daaruit blijkt dat het niet eenvoudig is een grens aan te geven waaronder recreatief lachgasgebruik veilig zou zijn. 'Eén op de drie gebruikers meldt acute ongewenste effecten zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Deze gebruikers geven aan vijf tot tien ballonnen te hebben gebruikt.'

Daarbij wordt lachgas veel gebruikt, door verschillende bevolkingsgroepen. 'Jonge en onervaren gebruikers en mensen met een laag vitamine B12-niveau, zoals vegetariërs, zijn gevoeliger voor schadelijke effecten. Er is ook een toename in het gebruik van grote hoeveelheden lachgas. Dat lijkt verband te houden met de beschikbaarheid van cilinders van het middel.'

Lachgasgebruik in verkeer

Het risico van gebruik van lachgas in het verkeer is volgens rapport groot doordat het reactievermogen afneemt. Geschat wordt dat aantal verkeersincidenten waarbij vermoedelijk lachgas in het spel was, in de eerste helft van 2019 is toegenomen tot duizend. 'Ook kunnen handelingen met ballonnen in de auto de aandacht van het verkeer afleiden.'

Influencers op Instagram

Reden voor het stadsbestuur om extra maatregelen te treffen, zoals het inzetten van influencers met een goed bereik onder de groepen jongeren waar frequent, riskant, gebruik relatief veel voorkomt. De gemeente verwacht dat de online interventie in november online gaat. ' Doelstelling is een realistisch besef van de risico's te bevorderen en vroegtijdig zoeken van hulp te verbeteren.'

Daarbij wil de gemeente het komende schooljaar vijftien ouderbijeenkomsten organiseren in West, Nieuw-West en Zuidoost in samenwerking met Jellinek. Het idee daarvan is dat ouders in een vroeg stadium lachgasgebruik herkennen en zij handvatten krijgen hoe zij erover in gesprek kunnen gaan met hun kind. Tevens wordt een flyer ontwikkeld voor professionals die veel met jongeren werken, zoals docenten, politieagenten, zorgcoördinatoren en jongerenwerkers.

Revalidatieklinieken

Uit cijfers van het OLVG en revalidatiecentrum Reade blijkt dat er het afgelopen jaar fors meer mensen zijn behandeld voor neurologische klachten na lachgasgebruik dan in het jaar ervoor. In 2018 zijn er vier patiënten in het OLVG behandeld met neurologische klachten na lachgas gebruik; in 2019 waren dit 28 patiënten. De klachten van acht van hen waren zo ernstig dat ze zijn doorverwezen naar revalidatieklinieken. Het gaat hierbij om jong volwassenen, de gemiddelde leeftijd is rond de 20.

Door de overheid wordt ondertussen gewerkt aan een wet om recreatief lachgasgebruik te verbieden. Staatssecretaris Blokhuis zei vandaag in de Tweede Kamer dat die wet volgend jaar in zou kunnen gaan. Toch is nog niet zeker of de wet ook wordt aangenomen, de VVD is nog niet zeker of het de wet wil steunen.